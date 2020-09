Virbac : relève légèrement ses perspectives après une forte hausse de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a légèrement révisé à la hausse mercredi ses perspectives d'activité pour 2020, après avoir vu ses résultats fortement progresser au premier semestre.

"Nous anticipons à ce stade un chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans le haut de la fourchette, précédemment communiquée, de -3% à 0% sur l'année 2020 à périmètre réel et à taux constants", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Sur la base des taux de change de mi-juillet, Virbas s'attend à un impact défavorable des changes d'environ 25 à 30 millions d'euros sur son chiffre d'affaires, du fait de la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique.

Par ailleurs, le ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires devrait se situer dans une fourchette comprise entre 12% et 13% sur l'année 2020 à périmètre réel et à taux constants, a ajouté la société.

Face à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, Virbac a expliqué que le secteur de la santé animale avait "démontré une relative résilience ces derniers mois". Pour autant, l'entreprise a évoqué "encore beaucoup d'inconnues sur l'évolution de la demande dans les pays dans lesquels nous opérons, en particulier dans les principaux pays comme les Etats-Unis, l'Inde et le Chili". Virbac a fait aussi état d'une incertitude persistante "sur les situations de stocks à toutes les étapes de la chaîne de distribution dans les différents canaux".

Au premier semestre, l'entreprise a vu son résultat net part du groupe bondir de 78,8%, à 47,2 millions d'euros, contre 26,4 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net consolidé a progressé de 51%, à 53,6 millions d'euros, contre 35,5 millions d'euros au premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'est élevé à 85,5 millions d'euros, en croissance de 27,7% par rapport aux 66,9 millions d'euros de la même période un an plus tôt.

Le ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires s'est élevé à 17,9%, contre 14,4% au premier semestre 2019. "Cette amélioration de la performance de 3,5 points [...] s'explique par [...] une forte réduction des dépenses liée à la situation du Covid-19 [...], une forte réduction de nos dépenses R&D liée à des retards et à des décalages de programmes, et enfin à la bonne tenue de nos ventes et une amélioration de notre marge brute avec un mix favorable de nos produits", a indiqué le groupe.

La société a par ailleurs réduit son endettement de 20,2 millions d'euros, avec une dette nette ramenée à 348,2 millions d'euros au 30 juin. La baisse de l'endettement s'est élevée à 16,7 millions d'euros à taux et périmètre constants. "L'absence de versement de dividendes par Virbac au titre du résultat 2019 et un strict contrôle du besoin en fonds de roulement et des investissements ont contribué au désendettement", a commenté le laboratoire vétérinaire.

Concernant la cession des droits pour les Etats-Unis de sa marque d'antiparasitaires pour chiens Sentinel conclue en juillet, le groupe a rappelé que l'opération devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions de dollars du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine.

"Sur l'année 2020, l'impact sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions de dollars au premier semestre", a précisé Virbac.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

