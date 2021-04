Virbac relève ses perspectives annuelles après un bond de son chiffre d'affaires au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a relévé jeudi ses perspectives annuelles alors que le "secteur de la santé animale a démontré une très bonne résilience en 2020 et un très bon dynamisme sur le premier trimestre 2021".

Le groupe anticipe à présent une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 6% et 10%, soit entre 3% et 7% à taux constants et périmètre réel. Il vise également un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur chiffre d'affaires compris entre 12% et 14% à taux de change constants. "Par ailleurs, nous anticipons un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros lié à la forte dépréciation des devises", a indiqué le laboratoire.

Jusqu'ici, Virbac tablait sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5%, soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel, ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur chiffre d'affaires compris entre 10% et 12% à taux de change constants.

Le groupe a fait ces projections alors qu'au premier trimestre, son chiffre d'affaires s'est inscrit à 266,5 millions d'euros, en progression de 17,5%, hors Sentinel, les marques d'antiparasitaires pour chiens dont les droits ont été cédés pour les Etats-Unis. A périmètre réel, la croissance est ressortie à 7,6% par rapport à la période correspondante de 2020.

Ces progressions ont été enregistrées "malgré un effet de base défavorable lié aux achats par anticipation constatés au premier trimestre 2020 avant les différents confinements". "A parités et périmètre constants, la croissance ressort à 22,6% portée par le dynamisme du marché de la santé animale (augmentation des visites chez le vétérinaire), à l'exception du Chili, et la très belle exécution de notre stratégie sur toutes les zones géographiques", a indiqué Virbac.

"Notre performance réelle est fortement impactée par la dépréciation de certaines devises notamment le dollar américain, la roupie indienne, le réal brésilien et enfin le peso mexicain", a souligné le groupe.

