Virbac : renforce dans le chilien Centrovet, un poids lourd de l'aquaculture

Virbac cède 1% à 350 euros après l'annonce de sa montée au capital du chilien Centrovet, un poids lourd de la santé des poissons. Le Chili est d'ailleurs le numéro deux mondial en salmoniculture. Après avoir acquis une participation majoritaire de 51% dans Centrovet en novembre 2012, le laboratoire vétérinaire s'offre 15% du capital, portant ainsi sa participation à 66%. Le français a possibilité d'acquérir ultérieurement tout ou partie des actions restantes.



Le prix payé pour l'acquisition de cette participation s'élève à 17,7 millions de dollars, payé intégralement en numéraire au moment de la clôture de l'opération.



Cette transaction aura peu d'incidence sur les comptes du groupe, autre que le décaissement du prix, dans la mesure où l'activité de Centrovet est consolidée à 100% depuis la prise de participation majoritaire de 51%.



Sébastien Huron, directeur général de Virbac a précisé : "Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur ce marché d'avenir de l'aquaculture qui est également un segment stratégique pour notre groupe (le Chili étant le deuxième producteur mondial de saumons)".



"Grâce à ses infrastructures R&D et industrielles, Centrovet nous confère un véritable atout compétitif dans l'industrie de l'aquaculture au Chili. Avec son équipe très engagée, nous avons l'ambition d'apporter davantage de produits et de solutions innovantes sur le marché local, et de rechercher des synergies supplémentaires du côté de la R&D et de la fabrication entre le segment des poissons d'eau froide et celui d'eau chaude.”