Virbac : une nouvelle gamme destinée aux chats vieillissants

Aujourd'hui à 16:08 Partager

Le groupe de santé animale Virbac a annoncé jeudi le lancement d'un programme de nutrition dédié à la prise en charge combinée de la maladie rénale chronique et de l'ostéoarthrose chez les chats vieillissants.



Elaborée par des vétérinaires, cette gamme - baptisée 'Veterinary HPM Kidney & Joint' - repose sur une combinaison de produits secs et humides apportant un taux de protéines devant maintenir la condition corporelle de l'animal et gérer sa santé rénale.



Ce régime propose également un niveau élevé d'oméga 3 afin de soutenir la mobilité et la filtration des reins, ainsi qu'un faible taux de phosphore pour les préserver.



Les produits sont fabriqués avec des ingrédients de haute qualité, sans arômes artificiels et avec majoritairement des protéines d'origine animale, précise le laboratoire.



Virbac estime qu'environ 60% des chats seniors souffrent concomitamment de maladie rénale chronique et d'ostéoarthrose, tout en soulignant que ces troubles soient souvent sous-diagnostiqués, en particulier l'arthrose féline.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.