Virbac : va faire évoluer sa gouvernance lors de son assemblée générale du 15 décembre

La société Virbac modifiera ses statuts lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au mois de décembre pour la transformer en société à conseil d’administration, la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en bourse.





Il est prévu que le conseil d'administration, dont la désignation sera soumise au vote des actionnaires, nomme Marie-HélèneDick-Madelpuech comme présidente du conseil d'administration et Sébastien Huron comme directeur général.





« Cette évolution nous donne l’occasion de créer un comité de direction Groupe constitué de 7 membres qui permettra de renforcer la continuité et la pérennité de notre gouvernance opérationnelle au travers d’une plus grande diversité et d’une meilleure répartition des rôles et responsabilités, rendue d’autant plus nécessaire que Virbac grandit et se développe à travers le monde » déclare Sébastien Huron, président du directoire de Virbac.



Œuvrer depuis toujours pour la santé animale Virbac propose aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires de plus de 100 pays une gamme pratique de produits et services pour diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies tout en améliorant la qualité de vie des animaux. Grâce à ces solutions innovantes couvrant plus de 50 espèces, Virbac contribue jour après jour à l’évolution de la santé animale.

Virbac : NYSE Euronext - compartiment A - code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP

