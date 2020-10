Virbac : vers une modification des statuts de gouvernance

14/10/2020 | 08:51

Virbac indique qu'il modifiera ses statuts lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 15 décembre pour le transformer en société à conseil d'administration, la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en bourse.



Il est prévu que le conseil d'administration, dont la désignation sera soumise au vote des actionnaires, nomme Marie-Hélène Dick-Madelpuech comme présidente du conseil d'administration et Sébastien Huron comme directeur général du groupe de santé animale.



'Cette évolution nous donne l'occasion de créer un comité de direction groupe constitué de sept membres qui permettra de renforcer la continuité et la pérennité de notre gouvernance opérationnelle', déclare Sébastien Huron, pour l'heure président du directoire.



