Virco Mfg. Corporation conçoit, produit et distribue des meubles pour une famille de clients. La société est un fabricant et un fournisseur de mobilier et d'équipements éducatifs mobiles pour le marché de la maternelle à la terminale aux États-Unis. La société fabrique un assortiment de produits, notamment des tables mobiles, des équipements de rangement mobiles, des bureaux, des tables technologiques, des chaises, des tables d'activités, des chaises pliantes et des tables pliantes. En outre, elle a également développé des produits pour des applications contemporaines. Il s'agit notamment de la série ZUMA, des collections de meubles Analogy et Civitas, des articles des séries Metaphor et Sage destinés à l'enseignement, des séries Plateau et Text, et de la nouvelle série Topaz. L'entreprise fournit également du mobilier et des équipements aux collèges et universités, aux centres de congrès et aux arènes, à l'industrie hôtelière en ce qui concerne les banquets et les salles de réunion, aux installations gouvernementales au niveau fédéral, de l'État, du comté et de la municipalité, ainsi qu'aux lieux de culte.