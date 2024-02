Virgin Galactic Holdings, Inc. est une entreprise spécialisée dans l'aérospatiale et les voyages dans l'espace, qui offre un accès à l'espace aux particuliers, aux chercheurs et aux agences gouvernementales. Les activités de l'entreprise comprennent la conception et le développement, la fabrication, les essais au sol et en vol, ainsi que la maintenance après le vol de ses véhicules spatiaux. La société a développé un portefeuille de technologies exclusives incorporées dans des actifs spécialisés, notamment le vaisseau-mère, le vaisseau spatial, le moteur-fusée hybride et le Spaceport America. Le vaisseau mère est un avion à double fuselage, construit sur mesure, conçu pour transporter ses vaisseaux spatiaux jusqu'à une altitude d'environ 45 000 pieds, où le vaisseau spatial est libéré pour son vol dans l'espace. Le vaisseau spatial est un véhicule capable de transporter des pilotes et des astronautes privés, des expériences de recherche et des chercheurs. Ses vaisseaux spatiaux sont propulsés par un système hybride de propulsion par fusée qui les propulse sur une trajectoire vers l'espace.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense