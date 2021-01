Virgin Galactic Holdings, Inc. : La tendance est haussière 15/01/2021 | 16:39 Nicolas Chéron 15/01/2021 | 16:39 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 27.75$ | Objectif : 37.75$ | Stop : 24.75$ | Seuil d'invalidation : 34$ | Potentiel : 36.04% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 27.75 $ pour viser les 37.75 $. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 33.87 USD.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 33.8 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Sous-secteur Industrie aérospatiale et de défense Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, I.. 28.23% 7 740 THE BOEING COMPANY -3.20% 118 500 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPO.. -0.80% 107 004 LOCKHEED MARTIN CORPORATION -2.67% 97 208 AIRBUS SE 3.87% 88 714 SAFRAN 0.86% 60 637 NORTHROP GRUMMAN CORPORATIO.. -1.73% 50 518 GENERAL DYNAMICS CORPORATIO.. 3.54% 44 118 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 0.93% 40 083 TRANSDIGM GROUP INC. -2.07% 32 992 AVIATION INDUSTRY CORPORATI.. 12.72% 28 865

Données financières USD EUR CA 2020 0,81 M - 0,67 M Résultat net 2020 -274 M - -227 M Tréso. nette 2020 679 M - 562 M PER 2020 -26,4x Rendement 2020 - Capitalisation 7 131 M 7 131 M 5 905 M VE / CA 2020 7 978x VE / CA 2021 330x Nbr Employés 721 Flottant 60,0% Prochain événement sur VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, INC. 02/03/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 27,71 $ Dernier Cours de Cloture 33,03 $ Ecart / Objectif Haut 5,96% Ecart / Objectif Moyen -16,1% Ecart / Objectif Bas -42,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michael Colglazier Chief Executive Officer & Director Chamath Palihapitiya Chairman Jonathan Campagna Chief Financial Officer Wanda M. Austin Independent Director Adam Bain Independent Director