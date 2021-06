Virgin Galactic Holdings, Inc. : Alembic Global de acheteur à neutre sur le titre

Données financières USD EUR CA 2021 2,90 M - 2,44 M Résultat net 2021 -336 M - -282 M Tréso. nette 2021 426 M - 358 M PER 2021 -38,5x Rendement 2021 - Capitalisation 13 201 M 13 201 M 11 086 M VE / CA 2021 4 404x VE / CA 2022 226x Nbr Employés 823 Flottant 70,4% Graphique VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Cloture 54,84 $ Objectif de cours Moyen 30,60 $ Ecart / Objectif Moyen -44,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michael Colglazier President, Chief Executive Officer & Director Douglas T. Ahrens Chief Financial Officer, Treasurer & Executive VP Chamath Palihapitiya Chairman Steve Justice Vice President-Engineering Alistair Burns Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, INC. 131.10% 13 458 THE BOEING COMPANY 16.03% 145 255 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 19.02% 130 655 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 7.61% 106 174 AIRBUS SE 19.29% 103 507 SAFRAN 2.58% 63 469