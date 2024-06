Un Texan a été poursuivi en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, lundi, en raison de son offre frauduleuse présumée de 200 millions de dollars pour sauver Virgin Orbit, la société de services de lancement de satellites du milliardaire Richard Branson, aujourd'hui disparue.

Selon la SEC, Matthew Brown s'est faussement présenté, notamment sur CNBC, comme un investisseur en capital-risque expérimenté ayant investi dans "plus de 13 sociétés spatiales" lorsqu'il a fait une fausse offre d'achat d'actions de Virgin Orbit le 19 mars 2023, alors que l'entreprise était au bord de la faillite.

Selon la SEC, M. Brown a fabriqué une capture d'écran du compte bancaire de son entreprise pour montrer un solde "courant" de 182 383 991 dollars, alors qu'il contenait moins d'un dollar, et a demandé à Virgin Orbit de payer une commission de rupture de 3 % si son investissement n'était pas conclu.

Le cours de l'action de Virgin Orbit a augmenté de 33 % après l'offre, mais a chuté après l'effondrement de celle-ci, selon la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Fort Worth, au Texas. La SEC réclame une amende civile, une interdiction d'offrir des titres et d'autres mesures correctives.

Selon la SEC, Matthew Brown vivrait dans la région de Dallas-Fort Worth. Son entreprise, Matthew Brown Cos, est également défenderesse.

Dans un communiqué publié mardi, les défendeurs ont déclaré que la plainte de la SEC était remplie d'"erreurs flagrantes", de "fabrications" et d'"allégations tendancieuses" qui favorisaient la direction de Virgin Orbit.

"Nous sommes fermement décidés à contester ces questions, si elles se posent, dans le cadre d'un procès", ont déclaré les défendeurs. "Nous n'accepterons aucun règlement tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause dans le cadre de l'État de droit.

Virgin Orbit, qui valait autrefois 3,8 milliards de dollars et comptait l'armée américaine parmi ses plus gros clients, s'est placée sous la protection du chapitre 11 le 4 avril 2023, après avoir eu du mal à obtenir un financement à long terme à la suite d'un lancement raté trois mois plus tôt.

L'entreprise avait été séparée de Virgin Galactic, la société de tourisme spatial de Branson, en 2017.

Virgin Orbit a cessé tout contact avec Brown le 25 mars 2023, deux jours après qu'il ait déclaré à CNBC qu'il était en "discussions finales" sur un sauvetage, parce qu'il a trouvé des problèmes avec sa crédibilité, ont déclaré à l'époque trois personnes familières avec les pourparlers.

Lors d'entretiens avec Reuters au début du mois d'avril 2023, M. Brown a rejeté les accusations de tromperie.

"J'avais absolument, à 100 %, l'argent", a-t-il déclaré.

L'affaire est SEC v Brown, U.S. District Court, Northern District of Texas, No. 24-00558. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Matthew Lewis et Will Dunham)