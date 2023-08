Virgin Galactic Holdings, Inc. est une entreprise aérospatiale. L'entreprise se concentre sur le développement, la fabrication et l'exploitation de vaisseaux spatiaux et de technologies connexes dans le but d'effectuer des vols habités commerciaux et d'envoyer des charges utiles de recherche et développement dans l'espace. Les actifs de la société comprennent son avion porteur, le vaisseau-mère, qui est un avion à double fuselage construit sur mesure et conçu pour transporter ses vaisseaux spatiaux jusqu'à une altitude d'environ 45 000 pieds, où le vaisseau spatial est libéré pour son vol dans l'espace ; sa plateforme spatiale est un vaisseau spatial réutilisable ayant la capacité de transporter deux pilotes et jusqu'à six futurs astronautes dans l'espace avant de les ramener en toute sécurité à la surface de la Terre ; son moteur-fusée hybride est conçu pour fournir les performances nécessaires aux vols spatiaux en mettant l'accent sur la sécurité, la fiabilité et l'économie ; son Spaceport America est un port spatial commercial, qui comprend un terminal spatial, des hangars et une piste de 12 000 pieds.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense