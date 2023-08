Virgin Galactic Holdings, Inc. a annoncé la nomination de Henio Arcangeli, Jr. au Conseil d'administration de Virgin Galactic. Arcangeli est un cadre expérimenté dans le domaine de la fabrication industrielle et des biens de consommation, avec plus de 20 ans d'expérience à la tête d'entreprises dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'industrie. En outre, le 24 août 2023, le Dr Wanda Austin a informé le Conseil d'administration et l'entreprise qu'elle se retirait du Conseil d'administration, avec effet immédiat.

M. Arcangeli, 60 ans, a récemment occupé le poste de vice-président principal de la division automobile d'American Honda Motor Co, Inc, où il a supervisé les marques Honda et Acura au sein de la division automobile, de 2017 à 2020. Avant American Honda, de 2014 à 2016, M. Arcangeli était président de Yanmar North America, un fabricant mondial de produits industriels et de consommation diversifiés. Auparavant, M. Arcangeli a occupé un poste de cadre supérieur chez Yamaha Motor Corporation USA pendant huit ans, notamment en tant que président de la Motorsports Group Company.

De 2002 à 2006, il a été cadre supérieur chez Pioneer Electronics (USA), notamment en tant que président et directeur de l'exploitation du groupe Strategic Business Services. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Thermador Corporation et General Electric Company. M. Arcangeli est actuellement conseiller auprès d'Ouster, Inc. et d'ICON Aircraft Company, membre du conseil d'administration et ancien président de l'université Kettering, membre du conseil d'administration de la Long Beach Rescue Mission et président de la Long Beach Rescue Mission Foundation.

M. Arcangeli est titulaire d'une licence en ingénierie mécanique de l'Institut General Motors (aujourd'hui Université Kettering), d'une maîtrise en ingénierie (mécanique) de l'Université Cornell et d'une maîtrise en administration des affaires de la Stanford Graduate School of Business.