(Alliance News) - Près de 1.000 personnes ont signé une pétition appelant Nationwide Building Society à donner à ses 16 millions de membres un vote sur sa décision d'acheter le prêteur rival Virgin Money UK PLC dans une transaction d'une valeur d'environ 2,9 milliards de livres sterling.

L'organisateur de la campagne a présenté la pétition au siège de Nationwide jeudi et a appelé les autres membres à soutenir la campagne.

Mikael Armstrong, qui a lancé la pétition sur change.org, a critiqué le prêteur pour avoir "conclu à la hâte un accord destiné à remplir les poches des actionnaires de Virgin Money".

Nationwide devrait racheter le petit prêteur, ce qui donnerait naissance au deuxième groupe d'épargne et de crédit de Grande-Bretagne.

Cette opération lui permettra également de devenir un acteur beaucoup plus important dans le secteur des services bancaires aux entreprises et de reprendre les anciennes activités de Northern Rock, qui a été nationalisée au début de la crise financière avant d'être rachetée par Virgin Money en 2012.

Le groupe Virgin de Sir Richard Branson devrait tirer plus de 400 millions de livres sterling de la vente, puisqu'il détient toujours une participation de 14,5 % dans la banque, qu'il a fondée en 1995.

Nationwide est une institution financière détenue par ses membres, et non par des actionnaires comme la plupart des banques britanniques, ce qui signifie qu'elle doit rendre des comptes à ses clients qui possèdent des comptes bancaires, de l'épargne et des prêts hypothécaires.

Debbie Crosbie, directrice générale de Nationwide, a déclaré que l'accord "renforçait" le groupe "et signifiait que nous pouvions offrir une plus grande valeur et des services plus étendus à nos membres actuels et futurs".

Mais M. Armstrong est l'un des membres de la société de construction à affirmer que l'accord n'est pas dans le meilleur intérêt des membres.

"Le conseil d'administration et la direction de Nationwide semblent faire des efforts extraordinaires pour conclure à la hâte une transaction visant à remplir les poches des actionnaires de Virgin Money avec le capital des membres de Nationwide, et ce, sans diligence raisonnable et sans considération appropriée, au détriment des membres de la société", a-t-il déclaré.

"Les membres de Nationwide veulent - et doivent - pouvoir voter sur le projet de rachat de Virgin Money. Refuser aux membres de la société, ses propres clients et propriétaires, un vote sur l'opération est maintenant une démonstration obscène d'arrogance".

Nationwide n'est pas légalement tenue de demander l'autorisation de ses membres pour un tel rachat.

Néanmoins, ses propres règles stipulent qu'elle convoquera une assemblée générale extraordinaire si 500 membres en font la demande, s'ils sont clients depuis deux ans et s'ils acceptent de payer chacun un dépôt de 50 livres sterling.

M. Armstrong a créé un modèle d'e-mail dans le cadre de sa campagne "Donnez la parole aux membres de Nationwide" pour ceux qui souhaitent exiger un vote sur le rachat par Virgin Money.

Il a déclaré qu'une réunion spéciale "permettrait de mieux comprendre les avantages et les inconvénients de l'opération et, après une période d'examen appropriée, un vote des membres".

Mais il a exhorté les membres à le faire avant la fin de la journée de vendredi, afin d'éviter une période de "lock-out" au cours de laquelle la société de construction ne serait plus en mesure de convoquer une réunion.

Un porte-parole de Nationwide a déclaré : "Le conseil d'administration de Nationwide estime que l'acquisition de Virgin Money présente des avantages indéniables pour les membres actuels et futurs de la société de crédit immobilier.

"Les bénéfices de Virgin Money conservés par le groupe Nationwide amélioreront la solidité financière de notre société.

"Cela signifie que nous serons en mesure d'offrir à nos membres un plus grand nombre d'avantages financiers et d'incitations, notamment grâce à de meilleurs taux d'épargne et d'hypothèque par rapport à la moyenne du marché.

"Nationwide a communiqué régulièrement et ouvertement avec ses 16 millions de membres, notamment par le biais de plusieurs lettres et courriels.

"Elle a également mené de vastes sondages auprès de ses membres, qui ont révélé un très fort soutien à la transaction.

Les actions de Virgin Money ont clôturé à 215,22 pence à Londres jeudi.

Par Anna Wise, PA Business Reporter

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.