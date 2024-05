Virgin Money UK PLC est une banque numérique à service complet basée au Royaume-Uni, qui offre des produits et des services pour répondre à l'ensemble des besoins bancaires des clients, particuliers et entreprises. L'entreprise opère sous quatre lignes commerciales, à savoir les prêts hypothécaires, les prêts non garantis, les prêts aux entreprises et les dépôts. Elle opère sous les marques Clydesdale Bank, Yorkshire Bank et Virgin Money. Ses produits comprennent les comptes courants, l'épargne, les prêts, les investissements, l'assurance, les cartes, les hypothèques, les pensions, la banque privée, entre autres. Elle propose des prêts automobiles, des prêts pour l'amélioration de l'habitat et des prêts de consolidation de dettes. Ses produits d'assurance comprennent l'assurance vie, l'assurance voyage, l'assurance habitation et l'assurance professionnelle. Elle propose des investissements dans des fonds communs de placement et des ISA d'actions et d'actions. La société dispose d'une série d'options pour aider ses clients, notamment par le biais du Bounce Back Loan Scheme (BBLS) du gouvernement britannique et du Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS).

Secteur Banques