Les ventes au détail baissent en décembre au Royaume-Uni ; la Fed américaine reste ferme

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres devaient ouvrir en hausse vendredi, malgré un avertissement sur les taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs et une baisse inattendue des ventes au détail au Royaume-Uni en décembre.

On estime que les volumes des ventes au détail ont baissé de 1,0% en décembre par rapport à novembre. Les marchés s'attendaient à ce que les volumes des ventes au détail augmentent de 0,5 % par mois en décembre, selon FXStreet.

Ces données interviennent alors que la confiance des consommateurs britanniques a de nouveau chuté à un niveau presque historique, dans un contexte d'inflation et d'inquiétude croissante quant à une nouvelle hausse des factures d'énergie.

Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi que les taux d'intérêt américains devront rester élevés pendant un certain temps, même si l'inflation diminue, promettant que la banque centrale prévoit de "maintenir le cap" dans la lutte contre la hausse des prix.

La Fed a rapidement augmenté le taux de prêt de référence américain, passant d'environ zéro à une fourchette de 4,25 % à 4,50 % l'année dernière.

Les dernières remarques de Mme Brainard suggèrent que les taux devront rester élevés pendant un certain temps encore.

Au Japon, les prix à la consommation ont augmenté de 4,0 % en décembre par rapport à l'année précédente, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis décembre 1981 et qui s'est accéléré par rapport aux 3,7 % enregistrés en novembre.

Les chiffres ont été publiés quelques jours après que la banque centrale du Japon ait de nouveau choisi de laisser intacte sa politique monétaire ultra-facile.

Dans les annonces des sociétés britanniques, SSE a relevé ses perspectives de bénéfices ajustés par action pour l'année entière. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés examinera si l'acquisition de la société de logiciels de soins de santé Emis Group, basée à Leeds, par la société américaine UnitedHealth entraînera une diminution de la concurrence au Royaume-Uni.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en hausse de 49,31 points, soit 0,6%, à 7 796,60

----------

Hang Seng : hausse de 1,8% à 22 039,76

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6% à 26 553,53

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2% à 7 452,20

----------

DJIA : clôture en baisse de 252,40 points, 0,8%, à 33 044,56

S&P 500 : clôture en baisse de 0,8% à 3 898,85

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 1,0% à 10.852,27

----------

EUR : hausse à USD1.0841 (USD1.0795)

GBP : inchangé à USD1.2363

USD : plus haut à JPY128.83 (JPY128.45)

Or : en hausse à 1 930,40 USD l'once (1 919,03 USD)

(Brent) : en hausse à 86,52 USD le baril (85,36 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi restent à venir :

11:00 GMT Indice des prix de gros en Irlande

----------

Les ventes au détail au Royaume-Uni sont estimées avoir baissé en décembre, selon les dernières données publiées par l'Office for National Statistics. On estime que le volume des ventes au détail a baissé de 1,0 % en décembre par rapport à novembre. Les ventes au détail ont baissé de 0,5 % en novembre par rapport à octobre, après révision d'une baisse mensuelle de 0,4 %. Les marchés s'attendaient à ce que les volumes des ventes au détail augmentent de 0,5 % par mois en décembre, selon FXStreet. Par rapport à l'année précédente, les ventes au détail ont diminué de 5,8 % en décembre. En novembre, les ventes au détail avaient chuté de 5,9 % par rapport à l'année précédente. L'ONS a déclaré que les volumes de ventes de décembre étaient inférieurs de 1,7 % à leur niveau pré-pandémique de février 2020.

----------

La confiance des consommateurs britanniques a de nouveau chuté à un niveau presque historique, dans un contexte d'inflation et d'inquiétude croissante quant à une nouvelle hausse des factures d'énergie. L'indice de confiance des consommateurs de GfK, qui existe depuis longtemps, a baissé de trois points en janvier pour s'établir à moins 45, après une courte et faible reprise au cours du dernier trimestre. La confiance dans l'économie générale pour les 12 mois à venir a baissé d'un point à moins 54 et reste inférieure de 22 points à celle de janvier dernier, tandis que les prévisions concernant les finances personnelles ont augmenté à moins 27 mais restent inférieures de 25 points à celles de l'année dernière à la même époque. L'indice des achats importants, un indicateur de la confiance dans l'achat d'articles coûteux, a chuté de six points à moins 40, soit 30 points de moins qu'en janvier dernier.

----------

CHANGEMENTS DANS LE CLASSEMENT DES COURTIERS

----------

Deutsche Bank réduit Virgin Money à 'hold' ('buy') - objectif de cours 220 (230) pence

----------

Peel Hunt réduit Harbour Energy à 'conserver' - objectif de cours de 325 pence.

----------

Jefferies relève 3i Infrastructure à 'acheter'.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

SSE a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année afin de "refléter la force et la stabilité de son panorama équilibré d'activités réglementées et de marchés". La société de services publics a augmenté ses prévisions de bénéfice par action ajusté à 150 pence par rapport aux prévisions précédentes de 120 pence. SSE a ajouté qu'elle reste sur la voie d'un investissement "record" en 2022-23, les dépenses d'investissement devant dépasser les 2,5 milliards de livres sterling. En ce qui concerne ses performances opérationnelles, SSE a déclaré que sa production d'électricité à partir de ressources renouvelables au Royaume-Uni et en Irlande était d'environ 10 % inférieure aux prévisions au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre, mais supérieure à la période équivalente de l'année précédente.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Close Brothers a déclaré avoir réalisé une performance "résiliente" au cours du premier semestre de son exercice financier, qui se termine le 31 janvier, malgré un contexte de marché incertain. La banque d'affaires a déclaré avoir constaté une bonne demande et des marges solides au cours de la période, bien qu'elle ait noté que l'activité commerciale était faible chez le courtier en valeurs mobilières Winterflood. Sa division bancaire a vu son portefeuille de prêts augmenter de 1,5 % pour atteindre 9,23 milliards de livres sterling au 31 décembre, contre 9,10 milliards de livres sterling au 31 juillet. Au 31 décembre, son ratio de fonds propres de base (Common Equity Tier 1) était de 14,5 %, ce qui est supérieur à sa fourchette cible de 12 à 13 %. Close Brother a ajouté qu'elle s'attend à comptabiliser une provision supplémentaire dans ses états financiers intermédiaires à l'encontre du portefeuille de prêts de Novitas, à hauteur de 90 millions GBP. En 2021, Close Brothers a décidé de cesser définitivement l'approbation de prêts à de nouveaux clients pour tous les produits proposés par Novitas et de se retirer du marché du financement des services juridiques.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Big Technologies a déclaré qu'elle a poursuivi au second semestre la forte dynamique observée au premier semestre 2022 et, par conséquent, prévoit maintenant des résultats pour l'ensemble de l'année légèrement supérieurs aux attentes actuelles du marché. Le chiffre d'affaires pour 2022 devrait s'élever à 50 millions de GBP, contre 37,6 millions de GBP l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à environ 30 millions GBP, contre 20,6 millions GBP l'année précédente. Le directeur général Sara Murray a déclaré : "Nous sommes ravis que l'entreprise ait enregistré une nouvelle année de croissance significative, supérieure aux attentes du marché. Dans un contexte difficile, caractérisé par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'économie, cette performance est encore plus réjouissante." Big Technologies est une entreprise technologique qui se concentre sur les produits de surveillance des personnes.

----------

La CMA cherche à savoir si l'acquisition prévue de l'entreprise de logiciels de soins de santé Emis Group, basée à Leeds, par l'entreprise américaine UnitedHealth entraînera une diminution de la concurrence au Royaume-Uni. La date limite de l'enquête est le 17 mars. En juin 2022, Emis a déclaré qu'elle avait accepté une offre de rachat entièrement en espèces de 1,24 milliard GBP par Optum Health Solutions UK, une filiale de la société de soins de santé et d'assurance UnitedHealth basée au Minnesota.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.