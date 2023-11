(Alliance News) - Les actions à Londres devraient augmenter jeudi, alors que les marchés financiers américains seront fermés pour Thanksgiving.

"Thanksgiving est l'une des journées les plus calmes de l'année. Attendez-vous à des volumes de transactions faibles et à une volatilité plus élevée", a déclaré Ipek Ozkardeskata, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les indices PMI européens seront publiés dans la matinée, tandis que les investisseurs examineront les implications des dernières mesures fiscales prises au Royaume-Uni. Suite à sa déclaration d'automne, le chancelier Jeremy Hunt a semblé laisser entendre que de nouvelles réductions d'impôts étaient prévues avant les prochaines élections.

Les investisseurs suivront également de près l'évolution du marché pétrolier. Les prix ont reculé après que l'Opep+ a reporté sa réunion prévue pour dimanche à la fin du mois, sans en donner la raison.

À Hong Kong, les valeurs immobilières chinoises étaient en tête des gains, sur fond d'informations faisant état d'un soutien financier accru de la part du gouvernement pour le secteur.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 17,7 points, 0,2%, à 7 487,21

----------

Hang Seng : en hausse de 0,8 % à 17 876,76

Nikkei 225 : les marchés financiers japonais sont fermés pour cause de vacances

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,6% à 7 029,20

----------

DJIA : clôture en hausse de 184,74 points, 0,5%, à 35 272,03

S&P 500 : clôture en hausse de 0,4% à 4 556,62

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,5% à 14 265,86

----------

EUR : en hausse à 1,0908 USD (1,0864 USD)

GBP : hausse à 1,2511 USD (1,2458 USD)

USD : baisse à 149,05 JPY (149,72 JPY)

Or : en hausse à 1 996,20 USD l'once (1 993,04 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 80,95 USD le baril (79,36 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

Japon Labor Thanksgiving Day : marchés financiers fermés

États-Unis Thanksgiving Day : marchés financiers fermés

10:00 CET PMI flash de l'UE

13:30 CET Compte-rendu de la réunion de la BCE de l'UE

09:30 CET Allemagne flash PMI

10:30 CET Allemagne - Revue de la stabilité financière

11:00 GMT Enquête sur les forces de travail en Irlande

09:30 GMT UK flash PMI

----------

La facture énergétique moyenne des ménages augmentera de 94 GBP par an à partir de janvier, après que l'Ofgem a relevé son plafond de prix en réponse à la hausse des prix de gros. Le régulateur a annoncé qu'il augmentait son plafond de prix de 1 834 GBP pour un ménage typique à double combustible à 1 928 GBP à partir du 1er janvier, en raison presque entièrement de l'augmentation des coûts sur le marché international de l'énergie en raison de l'instabilité du marché et des événements mondiaux, en particulier le conflit en Ukraine.

----------

Dans les interviews qu'il a accordées après sa déclaration d'automne, Jeremy Hunt a déclaré que les impôts avaient augmenté pour financer le soutien à la pandémie de grippe Covid-19 et l'intervention du gouvernement pour aider le public à faire face à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Mais le chancelier a déclaré que l'économie britannique avait depuis lors "pris un tournant", un résultat qui, selon lui, lui a donné l'occasion d'"alléger la charge fiscale" grâce à des réductions de l'assurance nationale et à des économies pour les entreprises. Le haut responsable conservateur a déclaré à Sky News : "Nous avons commencé : "Nous avons pris un bon départ. Je ne prétends pas (et je n'ai jamais prétendu) que nous allions y arriver d'un seul coup. M. Hunt a déclaré qu'il envisagerait une réduction de l'impôt sur le revenu dans le budget de printemps "s'il est responsable de le faire".

----------

Les actions du promoteur chinois Country Garden, lourdement endetté, ont grimpé de plus de 17 % jeudi, des signes indiquant que les autorités chinoises envisagent d'apporter un soutien plus concret au secteur en difficulté. Country Garden, l'un des principaux acteurs du secteur immobilier chinois, a accumulé des dettes estimées en juin à 1,36 billion CNY, soit 191 milliards USD. Ce n'est qu'une des nombreuses entreprises, dont Evergrande, prises dans une crise sectorielle qui a vu une série de constructeurs endettés faire défaut ou menacer de le faire, alimentant les craintes d'une contagion à l'ensemble de l'économie. Bloomberg News a rapporté mercredi que Country Garden, qui est cotée à Hong Kong, figurait sur une liste provisoire de 50 promoteurs susceptibles de bénéficier d'un soutien financier plus important, citant des sources au fait de la question.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

UBS réduit Auto Trader Group à "vendre" (neutre) - objectif de prix 613 (640) pence

----------

UBS réinitialise Rightmove à "buy" - objectif de cours 688 pence - "top pick".

----------

UBS réinitialise Deliveroo à 'achat' - objectif de cours 215 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Intertek a confirmé ses perspectives annuelles tout en faisant le point sur son activité depuis le début de l'année. En 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de 8,3% à taux de change constant et de 5,1% à taux réel. La croissance à taux de change constant a été tirée par les bonnes performances des divisions Corporate Assurance, Health & Safety, Industry & Infrastructure et World of Energy, qui ont permis de compenser une légère augmentation de la division Consumer Products. Le groupe maintient ses prévisions de croissance à un chiffre du chiffre d'affaires à taux de change constant, et s'attend toujours à une progression des marges et à un flux de trésorerie disponible "solide". "Nous avons constaté une progression des marges grâce à nos initiatives en matière de prix, à un bon levier d'exploitation et à notre approche disciplinée des coûts. Notre flux de trésorerie disponible élevé, combiné à notre bilan solide, nous permet d'investir dans la croissance et d'accélérer les performances", a déclaré le PDG André Lacroix.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Virgin Money UK a annoncé une croissance modeste de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 30 septembre, mais une forte baisse de ses bénéfices ainsi qu'une diminution de son dividende. La société de services bancaires et financiers a déclaré que les revenus d'intérêts nets ont augmenté pour atteindre 1,69 milliard de livres sterling, contre 1,58 milliard de livres sterling l'année précédente, tandis que les revenus hors intérêts sont restés inchangés à 140 millions de livres sterling. La marge nette d'intérêt s'est améliorée, passant de 1,85 % à 1,91 %. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 595 millions de GBP à 345 millions de GBP, principalement en raison de l'augmentation des dépréciations de crédit, qui sont passées de 52 millions de GBP à 309 millions de GBP. Virgin Money a déclaré un dividende final de 2 pence, contre 7,5 pence l'année précédente, ce qui porte le total annuel à 5,3 pence, soit un peu plus de la moitié du dividende de 10 pence versé l'année précédente. Virgin Money a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 150 millions de livres sterling, ce qui porte le total des distributions aux actionnaires pour l'année à 272 millions de livres sterling, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. "Avec l'élan que nous avons pris jusqu'en 2024, nous sommes confiants dans les perspectives de notre entreprise et nous prévoyons de distribuer environ 800 millions de livres sterling à nos investisseurs d'ici la fin de la période de trois ans se terminant en 2024", a déclaré Virgin Money. Pour l'avenir, Virgin Money prévoit une marge d'intérêt nette de 190 à 195 points de base pour l'exercice 2024, ainsi qu'un rendement sous-jacent des capitaux propres corporels d'environ 10 % ou un rendement statutaire des capitaux propres corporels d'environ 8 %.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

La compagnie aérienne et de vacances à forfait Jet2 a fait état de progrès importants au cours de la période intermédiaire. Au cours du semestre clos le 30 septembre, les recettes ont augmenté de 24 % en glissement annuel, passant de 3,57 milliards de livres sterling à 4,41 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a bondi de 47 %, passant de 450,7 millions de livres sterling à 660,5 millions de livres sterling. Toutefois, elle a constaté une perte de rentabilité d'environ 14 millions de livres sterling en raison de la défaillance des services nationaux de trafic aérien, des incendies de Rhodes et des inondations à Skiathos. La compagnie a déclaré qu'elle était en bonne voie pour dégager un bénéfice avant impôt et avant réévaluation des taux de change conforme à ses prévisions précédentes pour l'exercice financier. La capacité actuelle en sièges pour l'été 2024 est supérieure d'environ 12 % à celle de 2024, les réservations et les prix étant "encourageants". Elle a augmenté son dividende intérimaire de 3,0 à 4,0 pence.

----------

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.