L'avenir proche de Virgin Orbit est fortement remis en question en raison de sa situation de trésorerie.

Quelques jours après avoir annoncé le licenciement de la quasi-totalité de ses effectifs, la société de lancement a déclaré qu'elle prévoyait de décrocher dans un prochain dépôt que sa "condition de liquidité soulève un doute substantiel sur la capacité de la société à poursuivre ses activités pendant au moins 12 mois" à compter de la date d'émission prévue de son dépôt annuel 10K, a indiqué la société dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Virgin Orbit a fait cette déclaration dans un avis expliquant pourquoi elle n'avait pas encore déposé son rapport annuel 2022. Elle a attribué ce retard à des "transactions potentielles de collecte de fonds" et à des ressources et du personnel limités dans le cadre d'une "pause opérationnelle et d'une réduction de la main-d'œuvre".

Les difficultés rencontrées ces derniers mois pour lever des fonds et l'échec d'une fusée en janvier ont accru la pression exercée sur l'entreprise pour qu'elle trouve de nouveaux financements. Le 16 mars, l'entreprise a commencé à mettre au chômage technique la quasi-totalité de ses 750 employés, alors qu'elle cherchait un nouveau plan d'investissement.

Incapable de décrocher de nouveaux fonds, Virgin Orbit a décidé jeudi de licencier environ 85 % de ses effectifs, soit quelque 675 personnes.

Virgin Orbit, issue de l'entreprise de tourisme spatial de Branson, Virgin Galactic, en 2017, est entrée en bourse en 2021 par le biais d'une opération à blanc, où elle a levé 255 millions de dollars, moins que prévu.

"Au 31 décembre 2022, nous n'avons pas généré de flux de trésorerie positifs à partir de nos opérations ou généré des revenus suffisants pour fournir des flux de trésorerie suffisants pour nous permettre de financer nos opérations, et nous pourrions ne pas être en mesure de lever suffisamment de capitaux pour le faire", a déclaré le dépôt de lundi.

L'entreprise a ajouté qu'elle prévoyait pour 2022 un chiffre d'affaires d'environ 33,1 millions de dollars et une perte nette d'environ 191 millions de dollars.