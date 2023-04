Le chevalier blanc de Virgin Orbit et un sauvetage de 200 millions de dollars qui a échoué

Deux jours après avoir été contacté par Brown, le directeur général de Virgin Orbit, Dan Hart, a décroché le soutien du conseil d'administration pour un accord préliminaire avec l'investisseur texan de 33 ans, selon des documents et des échanges de courriels examinés par Reuters et trois personnes au courant des discussions.

"Le conseil d'administration s'est réuni ce matin et a accepté d'aller de l'avant. J'ai donc maintenant l'aval dont j'ai besoin", a déclaré M. Hart à M. Brown dans un courriel daté du 21 mars et consulté par l'agence Reuters.

Dans un autre courriel adressé au personnel le même jour, M. Hart a proposé une note d'espoir aux 750 employés de Virgin Orbit, dont la plupart avaient été mis à pied pour économiser de l'argent lorsque l'entreprise a cessé ses activités au début du mois de mars. Dans cet e-mail, M. Hart a indiqué que la société basée à Long Beach, en Californie, allait entamer une "reprise progressive" de ses activités.

Il n'y aurait pas de reprise complète des activités.

L'accord potentiel avec Brown s'est effondré en moins d'une semaine, Virgin Orbit ayant rompu le contact et menacé d'engager une action en justice contre lui s'il révélait des détails confidentiels sur l'investissement potentiel, selon la lettre de cessation et de désistement examinée par Reuters et les trois personnes, qui ont refusé d'être nommées en raison de la sensibilité de l'affaire.

Les détails inédits d'un accord qui n'a jamais été conclu ouvrent une fenêtre sur l'échec des efforts déployés par Virgin Orbit pour éviter la faillite. L'entreprise, qui valait 3,8 milliards de dollars fin 2022 et comptait l'armée américaine parmi ses plus gros clients, s'est placée sous la protection du chapitre 11 cette semaine.

M. Hart, un ancien de Boeing, n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les négociations avec M. Brown. Virgin Group, qui détient 75 % de Virgin Orbit, a également refusé de commenter cet article. Le groupe fournit un financement à Virgin Orbit alors que la société de lancement de satellites cherche un acheteur dans le cadre d'une procédure de faillite.

L'avis juridique fait suite à une interview donnée par M. Brown à la chaîne CNBC le 23 mars, dans laquelle il déclarait être en "discussions finales" pour conclure un investissement de 200 millions de dollars dans Virgin Orbit dans les 24 heures. La lettre d'un avocat de l'entreprise indique que M. Brown a exagéré la nature des discussions et violé un accord de non-divulgation.

Le cours de l'action de Virgin Orbit, en chute libre, a rebondi de plus de 60 % le lendemain de l'intervention de M. Brown sur CNBC.

L'interview télévisée faisait suite à un rapport de Reuters selon lequel M. Brown était sur le point de conclure un accord pour un projet d'investissement dans la société, citant la feuille de conditions signée par Hart et Brown et la date de clôture prévue pour le 24 mars.

Lorsque l'entreprise a coupé le contact avec M. Brown, le 25 mars, elle avait découvert des problèmes liés à la crédibilité de M. Brown, ont déclaré les trois personnes. L'une d'entre elles a déclaré que les cadres avaient trouvé des preuves qui contredisaient les détails fournis par M. Brown au sujet de son passé.

Lors d'entretiens avec Reuters au cours de la semaine écoulée, M. Brown a rejeté les accusations selon lesquelles il s'était présenté sous un faux jour. Il a déclaré que Virgin Orbit n'avait pas fourni les informations qu'il souhaitait avant de pouvoir transférer les 200 millions de dollars sur un compte bloqué, comme convenu dans le contrat. M. Brown n'a pas précisé les informations qu'il avait demandées et Reuters n'a pas été en mesure de vérifier son affirmation de manière indépendante.

"J'avais absolument, à 100 %, l'argent", a ajouté M. Brown.

"FAIRE PROFIL BAS SOUS LE RADAR

Reuters a constaté des divergences apparentes dans plusieurs éléments clés des affirmations faites par M. Brown sur CNBC ou sur LinkedIn au sujet des entreprises où il dit avoir travaillé, de ses investissements et de ses associés.

M. Brown a déclaré à Reuters qu'il ne détenait aucune action de Virgin Orbit et qu'il n'avait pas profité de la publication de son offre et de la hausse éphémère du cours de l'action qui s'en est suivie. Le dépôt de bilan de la société, mardi, indiquait qu'un "Matthew Brown" détenait 238 actions en temps utile. Ces actions valaient 48 dollars jeudi.

M. Brown a déclaré que l'investisseur figurant sur la liste était un autre Matthew Brown.

Reuters n'a pas pu trouver les enregistrements de deux sociétés pour lesquelles Matthew Brown a déclaré sur LinkedIn avoir été conseiller ou partenaire : Hogshead Spouter, basée à Hong Kong, et Kona Private Capital, basée à Hawaï.

M. Brown a déclaré à Reuters qu'il travaillait par l'intermédiaire d'entités offshore, sans fournir de détails. Il a ajouté qu'il ne savait pas où Kona et Hogshead étaient enregistrés.

Dans son interview sur CNBC, M. Brown a déclaré avoir travaillé avec OpenAI. Un porte-parole d'OpenAI a déclaré qu'il n'avait jamais travaillé avec lui.

Interrogé à ce sujet, M. Brown a déclaré à Reuters qu'il structurait les transactions de manière à protéger la confidentialité des investisseurs et qu'il préférait "rester discret".

En temps utile de son approche de Virgin Orbit, la page LinkedIn de Brown comprenait un endossement de Dan McDermott, identifié comme un ancien collègue de Hogshead Spouter et comme un ancien fonctionnaire de l'autorité monétaire de Hong Kong. La banque centrale a déclaré qu'elle n'avait aucune trace de l'emploi de M. McDermott.

Contacté par LinkedIn, M. McDermott a refusé de répondre à des questions sur son parcours.

M. Brown a déclaré avoir travaillé pour Woods Family Office, une société de gestion de patrimoine privée basée à Houston, de 2008 à 2021, en commençant à l'âge de 18 ans par un poste de directeur général gérant 6 milliards de dollars, puis en tant que conseiller principal. Le family office, dont le site web identifie Eric Woods comme le directeur, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Interrogé sur LinkedIn, Eric Woods a déclaré : "Je n'ai rien à dire : "Je n'ai rien à dire et mon family office non plus". Il a ajouté : "Bien que Matt soit un conseiller, nous ne sommes pas affiliés à l'achat de Virgin par Matt, ce dont je suppose qu'il s'agit".

À la suite d'une enquête de Reuters auprès de LinkedIn pour savoir si les comptes de Woods et de McDermott étaient authentiques, les deux comptes ont été supprimés. LinkedIn a refusé de discuter des cas spécifiques, mais a déclaré que sa politique consistait à supprimer les comptes qu'elle jugeait frauduleux.

M. Brown a déclaré qu'il ne pouvait pas parler au nom des deux hommes ni expliquer pourquoi leurs comptes LinkedIn avaient été suspendus. Il a ajouté que M. Woods était "un grand homme et un homme qui avait beaucoup de succès" et que "d'après ce que je me souviens de Dan, c'était un être humain incroyable".

'LOOSE CHANGE' (CHANGEMENT PERDU)

M. Brown a déclaré à Reuters qu'il avait été producteur d'un documentaire de 2009, "Loose Change", qui suggérait que les attentats du 11 septembre étaient le fruit d'une conspiration du gouvernement américain.

Korey Rowe et Dylan Avery, partenaires du projet, ont déclaré qu'ils avaient accordé à M. Brown un crédit de production lors de la sortie du film. M. Brown avait offert une caméra à M. Avery, a déclaré ce dernier à l'agence Reuters. Rowe et Avery ont tous deux déclaré que Brown n'avait pas payé les milliers de dollars de frais de studio d'enregistrement qu'il avait promis verbalement, et qu'ils avaient supprimé son crédit sur les versions ultérieures du film.

Brown a déclaré qu'il avait fourni un montant "raisonnable" de financement et que sa rupture avec les deux hommes "se résumait à une différence de personnalité".

Virgin Orbit a déposé son bilan mardi. Elle ne s'est jamais remise de l'échec de sa mission de janvier, qui avait envoyé une charge utile de satellites dans l'océan.

C'est une chute brutale pour une entreprise que le milliardaire britannique Branson a séparée de sa société de tourisme spatial Virgin Galactic en 2017 dans l'espoir de défier SpaceX d'Elon Musk.

Virgin Group avait accordé des prêts décrochés à l'entreprise, mais pas de nouveaux fonds propres alors que la trésorerie de l'unité s'amenuisait.