Virgin Orbit conclut un accord de 17 millions de dollars pour la vente de ses actifs aéronautiques

La société de lancement de satellites Virgin Orbit, en faillite, a déclaré mardi avoir conclu un accord avec Stratolaunch pour la vente de ses actifs aéronautiques, dont l'avion porteur "Cosmic Girl", pour un montant de 17 millions de dollars en numéraire.

Une offre de rachat est utilisée comme une offre de départ ou une proposition minimale acceptée que les autres soumissionnaires intéressés doivent dépasser s'ils veulent acheter l'actif ou l'entreprise.

Dans un document déposé au tribunal, Virgin Orbit a déclaré que l'offre n'empêchait pas les soumissionnaires en continuité d'exploitation de faire des offres pour tous ses actifs, y compris ceux pour lesquels Stratolaunch fait une offre.

La société a déclaré que le processus de commercialisation de la faillite a également suscité un intérêt considérable pour ses actifs autres que les avions porteurs. La date limite de soumission des offres pour ses actifs est fixée au 19 mai à 12 heures ET (1600 GMT).

Virgin Orbit, fondée par le milliardaire Richard Branson, a déposé une demande d'ouverture de procédure de faillite.

la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites

en avril, après avoir eu du mal à décrocher un financement à long terme à la suite d'une crise financière.

échec du lancement d'un satellite

en janvier.

L'entreprise, issue de la société de tourisme spatial Virgin Galactic en 2017, envoie des satellites en orbite à l'aide de fusées lancées à partir d'un Boeing 747 modifié.

Stratolaunch a été fondée par le milliardaire Paul Allen, cofondateur de Microsoft Corp, et a effectué plusieurs essais de son avion conçu pour transporter des fusées de lancement en orbite et des véhicules hypersoniques. (Reportage de Shubham Kalia à Bengaluru ; Rédaction de Kim Coghill et Gerry Doyle)