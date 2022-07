Virgin Orbit lance avec succès la mission "Straight Up".

Virgin Orbit a confirmé le succès de sa quatrième mission consécutive de lancement de satellites. Ce lancement, baptisé Straight Up, a transporté sept satellites vers l'orbite terrestre basse pour la United States Space Force (USSF), qui a obtenu ce lancement pour le programme de lancement de Rocket Systems, avec des charges utiles fournies par le Space Test Program (STP) du ministère de la Défense. En soutien à ses partenaires de mission, Virgin Orbit a maintenant livré un total de trente-trois satellites en orbite avec 100% de réussite de la mission. Le lancement a atteint une orbite d'environ 500 km au-dessus de la surface de la Terre avec une inclinaison de 45 degrés. C'était la deuxième fois que Virgin Orbit atteignait cette inclinaison – ; une orbite qu'aucun autre système n'a jamais atteinte depuis la côte ouest. Les sept satellites déployés à la suite du lancement de Straight Up proviennent de plusieurs agences gouvernementales et faciliteront les expériences destinées à démontrer les technologies innovantes des engins spatiaux, les nouvelles approches des applications satellitaires et la science de l'atmosphère terrestre. Le contrat de lancement de cette mission, également appelée STP-S28, a été attribué à Virgin Orbit National Systems en avril 2020 par l'United States Space Force sous la forme d'une mission à trois lancements. STP-S28A est le premier de ces lancements. Le lancement de Straight Up a marqué le quatrième vol commercial réussi de l'entreprise. Le programme de lancement de systèmes de fusées de l'U.S. Space Force est un premier client pour Virgin Orbit. Le programme d'essais spatiaux du ministère américain de la Défense est un client récurrent de Virgin Orbit à trois reprises.