Les actions de Virgin Wines baissent suite aux grèves postales et au mauvais temps qui affectent les ventes.

(Alliance News) - Virgin Wines UK PLC a déclaré jeudi que le chiffre d'affaires du premier semestre de son exercice financier était en baisse, des "facteurs ponctuels" ayant affecté les ventes.

Les actions de Virgin Wines étaient en baisse de 27% à 53,00 pence par action jeudi matin à Londres.

Le détaillant de vin en ligne basé à Norwich, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre s'élevait à 33,7 millions de livres sterling, soit une baisse de 17% par rapport aux 40,5 millions de livres sterling de la même période l'année dernière.

L'entreprise a déclaré que cette baisse est intervenue malgré "de forts taux d'acquisition de clients face à une inflation élevée et aux pressions du coût de la vie, les ventes ont été affectées par certains facteurs ponctuels, en particulier pendant la période commerciale de Noël".

Virgin Wines a déclaré que les ventes de la période de Noël ont été affectées par les grèves postales et le mauvais temps, plusieurs courriers ayant avancé les dates limites de livraison et réduit la capacité des remorques, ce qui signifie que l'entreprise a été obligée de couper les commandes de Noël une semaine plus tôt que prévu pour garantir la livraison. La société a estimé la perte de revenus à environ 1,5 million GBP.

La société a également noté que les ventes de septembre ont été affectées par le décès de la reine Elizabeth II, l'activité marketing ayant été interrompue pendant la période de deuil. Cela a entraîné une perte de ventes estimée à environ 1,7 million GBP.

Virgin Wines a déclaré avoir attiré un nombre important de nouveaux clients au cours du premier semestre de l'exercice 2023, avec 60 000 nouveaux clients au cours de la période, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente.

Le programme d'abonnement WineBank "continue de stimuler l'acquisition de nouveaux clients", avec 42 000 nouveaux clients acquis, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente. Cependant, la société a noté que la dépense moyenne par client abonné pour le premier semestre a baissé à 231 GBP, contre 258 GBP.

Virgin Wines a déclaré que le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'exercice complet seront affectés par les problèmes auxquels l'entreprise a été confrontée au premier semestre, avec un chiffre d'affaires de 63 millions GBP attendu pour l'exercice se terminant le 30 juin, soit une baisse de 9,0 % par rapport aux 69,2 millions GBP de l'exercice 2022.

Virgin Wines a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la marge bénéficiaire sous-jacente avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit de 4 à 5 %, ou de 6 à 7 % hors facteurs exceptionnels.

Le président-directeur général Jay Wright a déclaré : "Nous sommes déçus de notre performance en termes de rentabilité sur ce qui a été une période commerciale difficile, qui a été exacerbée par des circonstances exceptionnelles ponctuelles. Cependant, notre modèle d'entreprise sous-jacent reste résilient, car la proposition des consommateurs continue de trouver un écho important."

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

