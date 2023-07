Virgin Wines UK PLC - détaillant de vin en ligne basé à Norwich, en Angleterre - déclare que l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin était conforme aux attentes du marché, avec un bénéfice avant impôt ajusté de 500 000 GBP pour un chiffre d'affaires de 59 millions de GBP. Ces deux chiffres sont en baisse par rapport aux 5,1 millions de livres sterling et aux 69,2 millions de livres sterling, respectivement, de l'exercice 2022. À mi-parcours, Virgin Wines avait annoncé un bénéfice avant impôt de 100 000 GBP, contre 3,2 millions de GBP un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 33,6 millions de GBP, en baisse par rapport à 40,6 millions de GBP.

Plus positivement, Virgin Wines indique que les taux de conversion et d'annulation ont connu une tendance positive tout au long du quatrième trimestre de l'année écoulée, tandis que les dépôts des clients dans le programme d'abonnement WineBank de l'entreprise ont atteint un record saisonnier de 8 millions de livres sterling à la fin de l'année. Virgin Wines a acquis 90 000 nouveaux clients au cours de l'année, à un coût inférieur de 9,2 % à celui de l'exercice 2022. L'entreprise publiera ses résultats annuels complets en octobre, date à laquelle elle fera le point sur son activité et ses nouvelles initiatives. "Nous restons confiants dans le modèle d'entreprise sous-jacent et les opportunités de croissance future pour l'exercice 2024 et au-delà", a déclaré le directeur général Jay Wright.

Cours actuel de l'action : 29,00 pence, inchangé à Londres ce lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 62 %.

