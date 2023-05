Virgin Wines prévient que les ventes seront inférieures aux prévisions de la City

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Virgin Wines UK PLC - Détaillant de vin en ligne basé à Norwich, en Angleterre - Prévoit que les ventes de l'exercice 2023 seront légèrement inférieures aux attentes du marché, à environ 60 millions de livres sterling, avec un bénéfice avant impôt sous-jacent de l'ordre de 500 000 livres sterling à 1 million de livres sterling, avec un quatrième trimestre rentable et générateur de liquidités. Par la suite, l'entreprise prévoit une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024, ainsi qu'une marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 4 % à 5 %, à mesure que les pressions inflationnistes, en particulier sur le fret et le verre, commenceront à s'atténuer. Le quatrième trimestre devrait être en ligne avec l'année précédente, mais ajoute que le troisième trimestre a été affecté par une réduction de la fréquence des commandes par le biais de l'adhésion des clients à WineBank, une période qui a vu un environnement de plus en plus concurrentiel. Il est encourageant de constater que les taux d'annulation et de conversion ont commencé à s'améliorer depuis la fin du premier semestre, tandis que le taux d'échange s'est également redressé par rapport à son point le plus bas de novembre 2022.

----------

Pollen Street PLC - Gestionnaire d'actifs basé à Londres, Angleterre - déclare que la valeur de l'actif net au 31 mars était de 900 pence ou 578 millions de livres sterling, tandis que la valeur de l'actif net tangible par action était de 540 pence ou 347 millions de livres sterling. Aucune comparaison n'est fournie. Les actifs sous gestion sont restés à 3,4 milliards de livres sterling, tandis que les actifs moyens sous gestion payants ont continué à augmenter pour atteindre 2,5 milliards de livres sterling au premier trimestre, contre 2,3 milliards de livres sterling en 2022. Déclare un dividende de 16 pence.

----------

Hansard Global PLC - Fournisseur d'épargne à long terme basé sur l'île de Man - publie une mise à jour de ses activités pour le troisième trimestre au 31 mars. Les nouvelles affaires s'élèvent à 25,4 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 18,6 millions de livres sterling du trimestre précédent, mais en baisse par rapport aux 31,4 millions de livres sterling de l'année précédente. Les actifs administrés s'élevaient à 1,12 milliard de livres sterling, en hausse de 15,6 millions de livres sterling par rapport à la fin du mois de décembre. La société déclare qu'elle continue à faire des progrès encourageants en ce qui concerne les opportunités de distribution de sa proposition japonaise. Elle ajoute que les affaires nouvelles dans sa plus grande région, le Moyen-Orient et l'Afrique, ont augmenté de 20,8 %, tandis qu'en Amérique latine, les affaires nouvelles ont baissé de 9,5 %.

----------

Forward Partners Group PLC - Investisseur londonien spécialisé dans les technologies en phase de démarrage - annonce un chiffre d'affaires de 509 000 GBP pour l'exercice clos le 31 décembre, en baisse par rapport aux 826 000 GBP de l'exercice précédent, avec une perte avant impôts de 43,1 millions de GBP, contre un bénéfice de 16,5 millions de GBP. La valeur nette d'inventaire à la fin de la période était de 72 pence, contre 104 pence l'année précédente. La société reste persuadée qu'il est possible de générer des rendements élevés à long terme en investissant dans des start-ups britanniques en phase de démarrage.

----------

e-Therapeutics PLC - Société de découverte de médicaments par ordinateur basée à Oxford, Angleterre - déclare une perte avant impôts de 9,8 millions de livres sterling pour l'année se terminant le 31 janvier, contre 9,5 millions de livres sterling l'année précédente, avec des revenus globalement inchangés de 475 000 livres sterling, contre 477 000 livres sterling. Le bénéfice de base et dilué par action était de 1,54 pence, contre 1,65 pence. La société se dit bien positionnée pour faire progresser son portefeuille de candidats ARNi précliniques de premier ordre dans plusieurs domaines thérapeutiques, en réalisant des progrès significatifs en un an seulement. Note que l'augmentation des pertes est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses en R&D reflétant les progrès et le développement de sa stratégie d'entreprise. Explique que l'entreprise dispose de fonds suffisants pour poursuivre son activité opérationnelle pendant au moins 12 mois à compter de la signature des présents états financiers.

----------

Let's Explore Group PLC - Société de divertissement en réalité virtuelle basée à Manchester, Angleterre, anciennement appelée Immotion Group PLC - déclare une perte avant impôts des activités poursuivies pour l'année au 31 décembre de 1,9 million de livres sterling, en hausse par rapport à 1,8 million de livres sterling, sur un revenu réduit de 796 000 livres sterling, en baisse par rapport à 2,5 millions de livres sterling. La perte de base par action s'est élevée à 0,46 pence, contre 0,43 pence l'année précédente. Le chiffre d'affaires du groupe pour l'ensemble des opérations a augmenté de 23 %, passant de 9,4 millions de livres sterling à 11,6 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble des opérations a augmenté de 51 %, passant de 0,9 million de livres sterling à 1,4 million de livres sterling. Depuis la fin de l'année, le groupe a vendu sa plus grande entreprise, Location Based Entertainment, pour environ 25 millions de dollars, ainsi qu'une filiale plus petite, Uvisan.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.