Viridian Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments pour des maladies graves et rares. La société développe trois produits candidats, VRDN-001, VRDN-002 et VRDN-003, destinés à être administrés par voie intraveineuse (IV) ou sous-cutanée pour traiter les patients souffrant d'une maladie de l'œil de la thyroïde (TED). Son principal produit candidat, VRDN-001, est un anticorps monoclonal humanisé différencié ciblant le récepteur du facteur de croissance 1 analogue à l'insuline (IGF-1R), une cible validée cliniquement et commercialement pour la maladie de l'œil thyroïdien. La société a lancé un essai clinique de phase I/II pour le VRDN-001. Son deuxième produit candidat, VRDN-002, est un anticorps IGF-1R distinct qui incorpore la technologie d'extension de la demi-vie et qui est conçu pour permettre une administration sous forme d'injection sous-cutanée pratique et de faible volume pour traiter les patients souffrant de TED. VRDN-003 est un anticorps monoclonal anti-IGF-1R avec la même séquence d'acides aminés que VRDN-001.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale