Viridian Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique qui se consacre à l'ingénierie et au développement de médicaments potentiels pour les patients atteints de maladies graves et rares. La société fait progresser plusieurs candidats en clinique pour le traitement des patients atteints de la maladie des yeux de la thyroïde (TED). La société mène deux essais cliniques mondiaux de phase 3 (THRIVE et THRIVE-2) pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de VRDN-001 chez des patients souffrant d'une maladie oculaire thyroïdienne active et chronique. Elle se concentre sur l'avancement du VRDN-001 en tant que thérapie intraveineuse potentielle, suivi du VRDN-003 en tant que thérapie sous-cutanée potentielle pour le traitement du TED. Son programme avancé, VRDN-001, est un anticorps monoclonal humanisé différencié ciblant l'IGF-1R administré par voie intraveineuse pour le traitement du TED. En plus de son portefeuille TED, l'entreprise développe un nouveau portefeuille d'inhibiteurs du récepteur Fc néonatal (FcRn), y compris VRDN-006 et VRDN-008, qui a le potentiel d'être développé dans de multiples maladies auto-immunes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale