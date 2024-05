Viridien (ex CGG) figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services géophysiques (59,7%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ; - fabrication d'équipements sismiques (40,3%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (38,2%), Asie-Pacifique (28,8%), Amérique du Nord (23%) et Amérique latine (10%).

Indices liés CAC Mid 60