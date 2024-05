Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a mis à jour son Règlement Intérieur pour tenir compte notamment des évolutions réglementaires et ajuster les missions de ses comités. Il a en particulier créé un Comité Nouveaux Business et M&A afin d'accompagner la Société dans le développement de nouvelles activités. Ce comité remplace le Comité d'investissements dont les missions ont été réparties entre le Comité d'audit et de gestion des risques et le Comité Nouveaux Business et M&A. Enfin, le comité HSE/Développement durable a été renommé Comité Durabilité.

