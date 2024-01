Virinchi Limited est une société de produits et de services informatiques basée en Inde. La société a développé et conservé des droits de propriété intellectuelle sur plusieurs logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de services financiers alternatifs. Elle opère à travers quatre segments : SaaS Business (US Fintech), IDC et IT Services, Health Care Services, et Payment and Credit Services (India Fintech). Ses produits et solutions comprennent notamment QFund, Enterprise Enabler, FairShare, Virinchi Manufacturing, Virinchi TPIA, eTendering, eLogistics, iAcquisto, Catalog Manager, Online Auction, eSales, Community Collaborator et TrakPORT. Son produit QFund est une solution de point de vente en ligne capable de gérer diverses transactions financières à court terme telles que les prêts sur salaire, l'encaissement de chèques, les prêts à tempérament, les prêts sur titre et les prêts auto/équité. La société fournit divers services, tels que le développement d'applications, le développement d'applications mobiles, l'entreposage de données et les services de développement packagés, entre autres.

Secteur Logiciels