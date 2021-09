Virpax Pharmaceuticals : ® Pharmaceuticals annonce la clôture d'une offre publique d'actions ordinaires à hauteur de 40 millions de dollars.

Virpax® Pharmaceuticals Inc. (« Virpax » ou la « Société ») (NASDAQ : VRPX), une société spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une offre publique de 6 670 000 bons de souscription d'actions ordinaires au prix unitaire de 6,00 dollars, pour un produit brut de 40 020 000 de dollars, avant déduction des frais d'escompte de souscription et des frais d'offre de prise ferme. En outre, Virpax a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 1 000 500 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations au prix de l'offre publique, moins l'escompte de souscription.

Virpax prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la recherche et le développement des indications Epoladerm, Probudur, Envelta et AnQlar ainsi que d'autres programmes de développement, payer les frais et dépenses associés à l'offre, rembourser les billets à ordre restant dûs au directeur général de la Société et verser la rémunération différée due au CEO de la Société, et pour assurer le fonds de roulement ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise.

ThinkEquity a agi à titre de gestionnaire exclusif de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-259421) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), avec prise d'effet le 14 septembre 2021, concernant les actions ordinaires offertes. Cette offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus final peuvent être obtenues auprès de ThinkEquity, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, par téléphone au (877) 436-3673, par e-mail à l'adresse suivante prospectus@think-equity.com.

À propos de Virpax Pharmaceuticals

Virpax est une société biopharmaceutique de stade préclinique qui vise à se positionner comme leader mondial dans le domaine de la gestion de la douleur en développant et en fournissant des produits pharmaceutiques innovants, non opioïdes et non addictifs, à l'aide de nouveaux systèmes et technologies d'administration de médicaments. Virpax développe des candidats médicaments de marque pour la gestion de la douleur en utilisant une technologie avancée dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.virpaxpharma.com.

