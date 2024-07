Virpax Pharmaceuticals, Inc. a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration avec la nomination de Mme Judy Su, M. Gary Herman, M. Jatinder Dhaliwal et Mme Katharyn Field. Le Dr Jeffrey Gudin, le Dr Thanigavelan Jambulingam, M. Michael Dubin, M. Jerrold Sendrow et le Dr Barbara Ruskin ont présenté leur démission du conseil d'administration de Virpax avec effet au moment de la conclusion du financement. Mme Judy Su a été pharmacienne en chef dans une pharmacie nationale pendant six ans et possède des connaissances et une expérience de la distribution au détail à grande échelle de médicaments et de produits de consommation courante.

Actuellement, Mme Su travaille comme pharmacienne dans le secteur public. Elle possède des années d'expérience en tant qu'administratrice indépendante de plusieurs sociétés cotées en bourse au Canada. Judy a obtenu en 2012 une licence en pharmacie à l'université de Colombie-Britannique.

M. Gary Herman est un investisseur chevronné. De 2006 à 2021, il a cogéré Strategic Turnaround Equity Partners, LP (Cayman), et de 2005 à 2020, il a été affilié à Arcadia Securities LLC. L'expertise de Gary s'est étendue à son rôle de membre gérant d'Abacoa Capital Management, LLC de janvier 2011 à août 2013, où il s'est concentré sur la stratégie d'investissement Global-Macro.

Il a également été banquier d'affaires chez Burnham Securities, Inc. et associé gérant de Kingshill Group, Inc. et a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques. M. Herman est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université d'Albany, avec des mineures en commerce et en musique. M. Jatinder (Jay) Dhaliwal est pharmacien agréé et a été PDG et administrateur de plusieurs sociétés cotées en bourse au Canada et aux États-Unis (Nasdaq).

M. Dhaliwal est actuellement administrateur d'un important producteur européen de cannabis, de la semence au patient, coté au Nasdaq, ainsi qu'administrateur indépendant d'une agence de marketing de premier plan, cotée au Nasdaq et spécialisée dans l'industrie des spiritueux. Auparavant, il a occupé un poste de cadre supérieur dans une grande pharmacie nationale et possède une connaissance approfondie des opérations agricoles, médicales et pharmaceutiques. M. Dhaliwal est titulaire d'une licence en pharmacie de l'université de Colombie-Britannique et d'une licence en biologie de l'université de Victoria.

Mme Katharyn (Katie) Field a occupé des postes dans les secteurs privé et public et apporte une expérience et une expertise considérables en matière de conseil stratégique et de direction. Mme Field est actuellement PDG et présidente de Halo Collective Inc, directrice exécutive d'Akanda Corporation et présidente d'Aerwins Technology. Elle a occupé des postes importants dans des organisations renommées, notamment à la Maison Blanche au bureau de la liaison publique, à la Brookings Institution en tant que responsable des opérations, et à Bain & Company en tant que consultante.

En 2014, Mme Field s'est lancée dans l'industrie du cannabis en travaillant avec l'un des premiers centres de traitement de la marijuana médicale autorisés et intégrés verticalement en Floride. Par la suite, elle a dirigé un cabinet de conseil en stratégie axé sur le cannabis et a occupé le poste de vice-présidente exécutive du développement de l'entreprise chez MariMed de 2018 à 2019. Mme Field est titulaire d'un MBA de la Columbia Business School et d'une licence avec mention de l'Université de Stanford.