VirTra, Inc. est un fournisseur de simulateurs d'entraînement et de simulateurs d'entraînement au maniement des armes à feu pour les forces de l'ordre, l'armée et les marchés commerciaux. Les technologies, logiciels et scénarios brevetés de la société permettent de s'entraîner à la désescalade, à l'usage raisonné de la force, à l'adresse au tir et à d'autres activités connexes qui reproduisent des situations réelles. Son simulateur d'entraînement aux armes à feu permet de s'entraîner quotidiennement au tir et à des scénarios réalistes sans avoir besoin d'un stand de tir, d'équipement de protection, de joueurs, d'agents de sécurité ou d'un site d'entraînement basé sur des scénarios. La société a mis au point une gamme de simulations de formation comprenant des capacités telles que des scénarios multi-écrans basés sur la vidéo, la possibilité de créer des scénarios, des scénarios de formation supérieurs, le système de tir de riposte Threat-Fire, des armes à gaz à recul simulé et d'autres. Ses produits de simulation comprennent le simulateur V-300, le simulateur V-180, le simulateur V-100 et le V-100 MIL, le V-Author et d'autres.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense