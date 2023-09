La Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi mardi Virtu Financial, une société de courtage qui traite 25 % de tous les ordres de marché passés par les investisseurs individuels aux États-Unis, pour avoir trompé ses clients en leur faisant croire qu'elle protégeait correctement leurs informations confidentielles.

Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a déclaré que Virtu avait, à plusieurs reprises, faussement dit à ses clients qu'elle utilisait des "barrières d'information" et une "séparation systémique entre les groupes commerciaux" pour protéger leurs informations matérielles non publiques.

La SEC a déclaré qu'en réalité, "n'importe qui" de l'unité Virtu Americas de la société basée à New York pouvait, de janvier 2018 à avril 2019, accéder à des informations sensibles sur les clients et leurs transactions en utilisant des noms d'utilisateur et des mots de passe génériques.

Cela a créé le risque que les traders propriétaires de Virtu, qui étaient censés être "isolés" des transactions des clients, puissent utiliser les informations pour s'avantager aux dépens des clients, alors même que Virtu acceptait des commissions de négociation de la part de ces mêmes clients, a déclaré la SEC.

Les informations prétendument exposées comprenaient des détails permettant d'identifier les clients, ainsi que les noms, les prix et les volumes des titres qu'ils achetaient et vendaient, a ajouté l'autorité de régulation.

L'action en justice vise à obtenir des amendes civiles, la récupération des gains mal acquis et une injonction contre toute nouvelle violation.

Dans un communiqué, Virtu a déclaré avoir mis en place des politiques et des contrôles raisonnables pour protéger les données de ses clients.

Virtu a également déclaré que l'action en justice faisait suite à ses critiques des propositions de la SEC sur la structure du marché et à sa propre action en justice concernant l'élaboration de règles par l'autorité de régulation.

"Malheureusement, la position de la SEC semble être motivée par la politique et les gros titres plutôt que par les faits et la loi", a déclaré Douglas Cifu, directeur général de Virtu. "Nous sommes impatients de nous défendre vigoureusement devant les tribunaux contre ces allégations sans fondement."

Les actions de Virtu ont chuté de 2 % à 18,10 $ dans les échanges après les heures de marché.

Gurbir Grewal, responsable de l'application des lois de la SEC, a déclaré que cette affaire "envoie un message fort aux entreprises : elles doivent faire bien plus que d'utiliser des noms d'utilisateur et des mots de passe génériques et partagés pour se protéger contre l'utilisation abusive d'informations matérielles non publiques et pour la prévenir".

En juillet, Virtu a déclaré

reçu un avis de Wells

de la SEC, indiquant que le personnel de la SEC estimait que des poursuites civiles étaient justifiées, et lui donnant la possibilité d'organiser sa défense. (Reportage de Jonathan Stempel et Chris Prentice à New York ; Rédaction de Mark Porter, Leslie Adler et Deepa Babington)