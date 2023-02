Le NYSE prévoit de compenser les réclamations des courtiers après un pépin

Les membres du NYSE avaient soumis des demandes d'indemnisation pour les pertes subies, et la bourse pourrait éventuellement faire face à des demandes supplémentaires de la part des régulateurs, a déclaré Intercontinental Exchange Inc, propriétaire du New York Stock Exchange, au début du mois.

"Conformément à nos règles, nous prévoyons de rembourser les membres à 100% pour tous les ordres impactés qui ont été reçus par la bourse", a déclaré un porte-parole du NYSE dans un communiqué envoyé par courriel.

"Cela fait partie des protections qui viennent avec la négociation sur une bourse publique et transparente".

Bloomberg News, qui a été le premier à rapporter la décision de la bourse, a déclaré que le NYSE a informé ses clients ces derniers jours qu'il couvrirait toutes les pertes pour les ordres postés ou acheminés vers le NYSE, tandis que les transactions à perte déclenchées sur d'autres sites ne seront pas couvertes.

La bourse ne remboursera qu'environ 60% des réclamations déposées, a déclaré l'une des trois sources à Bloomberg News.

Les maisons de courtage de détail ont soumis des milliers de réclamations au NYSE, demandant une compensation pour les pertes subies en raison d'un pépin de négociation le 24 janvier, y compris des maisons de courtage comme Charles Schwab et Virtu Financial, a rapporté Bloomberg la semaine dernière.