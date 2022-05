Le fondateur de Citadel Securities, M. Griffin, compare la valeur des crypto-monnaies à de l'art abstrait.

"Compte tenu de l'intérêt accru des institutions pour les cryptomonnaies, je pense qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que nous soyons davantage impliqués dans l'espace cryptographique en fournissant des liquidités aux investisseurs institutionnels et potentiellement aux particuliers", a déclaré M. Griffin lors de la conférence mondiale du Milken Institute à Los Angeles.

Alors que certains teneurs de marché - des entreprises qui fournissent des liquidités au marché en diffusant des cotations d'achat et de vente pour que d'autres puissent négocier - tels que Virtu Financial, Jump Trading et DRW, ont adopté la classe d'actifs naissante, Citadel Securities est largement resté sur la touche.

En octobre, Griffin a qualifié les cryptomonnaies "d'appel djihadiste pour dire que nous ne croyons pas au dollar".

Mais lundi, il a déclaré que, bien qu'il soit sceptique à l'égard des cryptomonnaies, il doit vivre avec la réalité qu'un actif vaut ce que les gens perçoivent qu'il vaut.

"Je collectionne également l'art abstrait américain", a-t-il déclaré. "Pourquoi une peinture vaut-elle 10 millions de dollars ? C'est de l'huile sur toile. La valeur est donc dans les yeux de celui qui regarde."

Citadel Securities, qui, après un tour de financement en janvier, a été évaluée à près de 22 milliards de dollars, ne précipite pas son entrée sur le marché des crypto-monnaies, car elle veut garantir des normes très élevées autour de choses comme la lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré Griffin.

La société aura pour objectif de fournir des liquidités au marché des crypto-monnaies, mais M. Griffin a également déclaré que Citadel Securities pense que la technologie des bourses de crypto-monnaies est "très importante" pour aider à mettre en relation les acheteurs et les vendeurs.