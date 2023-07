Virtual Interactive Technologies Corp. a annoncé l'arrivée de M. Mark Caplan au sein de son conseil d'administration nouvellement élargi. Mark Caplan est l'un des fondateurs de Ridge Partners, une société de conseil en développement commercial qui offre à ses clients des conseils en matière de licences, des services consultatifs, une planification stratégique et des stratégies de distribution de contenu sur diverses plates-formes et services médiatiques de divertissement.

Mark est actuellement vice-président chargé des licences et des jeux pour All Elite Wrestling, où il supervise le développement et le lancement du nouveau jeu vidéo AEW : Fight Forever. Mark a fait ses preuves en matière de création et de croissance de nouvelles entreprises et possède une expérience approfondie dans les domaines du développement d'entreprises, de l'octroi de licences et de la création de marques, en particulier dans les secteurs des médias, du divertissement et de la consommation. Mark a précédemment occupé le poste de vice-président principal des produits de consommation mondiaux chez Sony Pictures Entertainment.

À ce titre, il a supervisé les licences de produits de consommation, la stratégie et la gestion de la propriété intellectuelle, les divertissements basés sur la localisation et les jeux interactifs pour le compte du studio. Il a travaillé en étroite collaboration avec un large éventail d'entités de production cinématographique et télévisuelle, de talents et d'agences de talents, de partenaires de licence et de promotion d'entreprise, de détaillants et d'agents de licence internationaux dans le monde entier. Au cours de ses 20 ans de carrière chez SPE, Mark a participé à la réalisation de certains des produits de divertissement les plus connus du cinéma et de la télévision.

Des propriétés théâtrales telles que la franchise cinématographique Spider-man, Ghostbusters, Les Schtroumpfs, Men in Black, Bond/007, Goosebumps, Godzilla, ainsi que des licences pour plusieurs émissions de télévision animées telles que Hotel Transylvania, MIB, Jackie Chan Adventures, Astro Boy, Dragon Tales, Stuart Little, Harold and the Purple Crayon ; et des programmes de télévision de réseau et de câble tels que Breaking Bad, Outlander, The Blacklist, Wheel of Fortune, Jeopardy, Pyramid. Avant de rejoindre Sony, il a travaillé à la 20th Century Fox sur les licences des Simpsons, X-Files, Aliens, Independence Day, The Tick, entre autres. Après avoir obtenu son diplôme, il a décroché son premier emploi dans une société de conseil en gestion basée au Japon, où il faisait partie d'une équipe chargée de développer des partenariats entre des entreprises américaines et japonaises.

Mark intervient fréquemment comme orateur et modérateur lors de conférences sur le divertissement, les licences et le numérique dans le monde entier. Il a été vice-président de la Licensing Industry Merchandisers Association (LIMA) et a récemment présidé le comité du contenu de la VR/AR Association.