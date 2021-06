Virtuoso Acquisition : Wejo participera au Forum inaugural du Credit Suisse consacré aux start-ups de la mobilité 14/06/2021 | 20:05 Envoyer par e-mail :

Wejo Limited (« Wejo »), leader mondial dans le secteur des données pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera au Forum inaugural du Credit Suisse consacré aux start-ups de la mobilité qui aura lieu le mardi 22 juin 2021. Richard Barlow, fondateur et directeur général de Wejo, et John Maxwell, directeur financier, s'entretiendront individuellement avec les investisseurs pour discuter de la mission de l'entreprise consistant à révolutionner notre façon de vivre, de travailler et de voyager grâce aux données pour véhicules connectés. Pour de plus amples informations pour les investisseurs, rendez-vous sur https://www.wejo.com/investor-relations. À propos de Wejo Wejo est le leader des données pour véhicules connectés. La société révolutionne notre façon de vivre, travailler et voyager en transformant et en interprétant les données passées et en quasi temps-réel des véhicules. Elle œuvre à l'avènement d'une mobilité plus intelligente en gérant des billions de points de données issus de plus de 11 millions de véhicules, couvrant plusieurs marques et modèles, et de plus de 44,4 milliards de trajets dans le monde et en normalisant et améliorant ces flux de données à grande échelle. Wejo travaille en partenariat avec des entreprises et des particuliers éthiques qui partagent les mêmes idées qu'elle en vue de transformer ces données en renseignements utiles qui apporteront de la valeur ajoutée au consommateur. Au moyen des données, informations et renseignements les plus complets et les plus fiables qui soient, Wejo donne vie à un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour chacun. Fondée en 2014 et sise à Manchester en Angleterre, Wejo emploie plus de 200 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.wejo.com.

