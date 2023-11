Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (le Fonds) est une société d'investissement de gestion diversifiée à capital fixe. Le Fonds cherche à générer un flux de revenus stable et une croissance du capital en se concentrant sur l'une des plus importantes opportunités de croissance séculaire à long terme sur les marchés. Le Fonds investit dans un univers croissant d'opportunités à travers un large spectre de technologies et de secteurs embrassant le pouvoir perturbateur de l'intelligence artificielle et d'autres nouvelles technologies. Le conseiller en investissement du Fonds est Virtus Investment Advisers, Inc. et son sous-conseiller en investissement est Voya Investment Management Co. LLC.