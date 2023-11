Virtus Diversified Income & Convertible Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total par le biais d'une combinaison de revenus courants et d'appréciation du capital, tout en cherchant à atténuer le risque de perte en capital. Le Fonds investit normalement au moins 50 % du total des actifs gérés dans des convertibles et a la possibilité de vendre des options d'achat couvertes sur les actions détenues dans la partie actions. Le conseiller en investissement du Fonds est Virtus Investment Advisers, Inc. et son sous-conseiller en investissement est Voya Investment Management Co. LLC.