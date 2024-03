Virtus Investment Partners, Inc. fournit des services de gestion d'investissement et des services connexes aux particuliers et aux institutions. La société propose des stratégies d'investissement pour les investisseurs individuels et institutionnels dans différentes structures de produits d'investissement et par le biais de multiples canaux de distribution. La société propose différentes classes d'actifs (actions, titres à revenu fixe et produits alternatifs), zones géographiques (nationales, mondiales, internationales et émergentes), capitalisations boursières (grandes, moyennes et petites), styles (croissance, core et valeur) et approches d'investissement (fondamentales, quantitatives et thématiques). Ses produits de détail comprennent des fonds ouverts et des fonds négociés en bourse (ETF), ainsi que des fonds fermés et des comptes séparés de détail. Ses produits institutionnels sont proposés par le biais de comptes séparés et de fonds communs à une variété de clients institutionnels. La société fournit également des services de sous-conseil à d'autres conseillers en investissement et sert de gestionnaire de garantie pour les produits structurés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds