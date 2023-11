Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe et à gestion non diversifiée. L'objectif d'investissement du Fonds est de maximiser le rendement total, qui consiste en un revenu et une appréciation du capital provenant d'investissements dans des titres de marchés émergents. Le Fonds investira normalement au moins 80 % de son actif net (plus tout emprunt à des fins d'investissement) dans des titres de créance des marchés émergents. Le conseiller en investissement du Fonds est Virtus Alternative Investment Advisers, Inc.