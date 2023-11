Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (le Fonds), anciennement Stone Harbor Emerging Markets Income Fund, est une société d'investissement à capital fixe non diversifié. L'objectif d'investissement du Fonds est de maximiser le rendement total, qui consiste en un revenu et une appréciation du capital provenant d'investissements dans des titres des marchés émergents. Le Fonds peut investir au moins 80 % de son actif net (plus tout emprunt effectué à des fins d'investissement) dans des titres de créance des marchés émergents. Le fonds investit dans divers secteurs, tels que les titres souverains locaux, les titres souverains externes, les titres d'entreprise, les titres de participation et les titres de trésorerie/le Trésor américain. Le fonds investit dans divers lieux géographiques, notamment le Brésil, l'Argentine, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Russie, la Côte d'Ivoire, la Colombie, l'Indonésie, le Ghana, l'Équateur, le Venezuela, le Liban, le Costa Rica, le Nigeria et le Kenya. Le conseiller en investissement du Fonds est Virtus Investment Partners, Inc.