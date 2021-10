Visa : La solution « Visa Installments » s'étend en Australie, offrant un nouveau moyen d'acheter maintenant et de payer plus tard

ANZ et Quest Payment Systems s’apprêtent à lancer Visa Installments, mettant ainsi à la disposition des clients titulaires d’une carte de crédit un moyen apprécié d’acheter maintenant et de payer plus tard, pour les achats en personne ou en ligne – sans avoir à remplir de formulaire supplémentaire, ni besoin d’une nouvelle carte ou ligne de crédit

Visa (NYSE : V), leader mondial en paiements numériques, a annoncé aujourd’hui l’expansion de la solution Visa Installments en Australie, en partenariat avec ANZ, l’une des plus grandes institutions financières du pays, ainsi qu’avec Quest, fournisseur de technologies de paiement pour les commerçants. La solution Visa permet aux consommateurs australiens d’accéder au moyen de financement apprécié « Achetez maintenant, payez plus tard » (Buy Now, Pay Later, BNPL) via leurs cartes de crédit ANZ existantes, au moment de passer en caisse, sans aucune procédure supplémentaire.

Les programmes de technologies financières de Visa contribuent depuis déjà 2017 à la croissance des paiements échelonnés à travers le monde. À travers la solution Visa Installments, Visa permet désormais la flexibilité du moyen de financement BNPL, que les Australiens apprécient, via des cartes que possèdent déjà les consommateurs éligibles dans leur portefeuille ou leur téléphone - utilisable au moment du paiement en boutique ou sur Internet.

La solution Visa Installments apporte la technologie sous-jacente permettant aux émetteurs et acquéreurs sur le réseau Visa de proposer la fonctionnalité BNPL à leurs clients. Les institutions financières peuvent ainsi ajouter l’option BNPL en tant que fonctionnalité pour les titulaires d’une carte de crédit, sur leur ligne de crédit déjà approuvée, selon les modalités adaptées à leurs clients. De même, les acquéreurs sur le réseau peuvent activer la possibilité d’accepter les paiements échelonnés, pour n’importe lesquels de leurs détaillants qui acceptent Visa. Lancée pour la première fois en 2019 en tant que projet pilote, la solution s’est étendue aux États-Unis, au Canada, à la Malaisie, à la Russie — et désormais à l’Australie.

Lorsque les consommateurs éligibles utiliseront leur carte de crédit ANZ Visa sur une machine à carte en boutique ou au moment de payer en ligne chez les commerçants participants, ils pourront sélectionner une modalité de paiement échelonné, affichée sur l’écran, lors du processus d’achat. Fournisseur leader de technologies de paiement pour les commerçants, Quest travaille avec Visa pour permettre aux entreprises d’accepter rapidement et facilement la solution Visa Installments - les commerçants équipés du logiciel de point de vente (POS) intégré à Quest n’auront aucunement besoin de modifier leur logiciel pour bénéficier de cette solution.

Grâce à la solution Visa Installments, les prêteurs participants peuvent proposer une gamme plus flexible de plans de paiements échelonnés – de trois mois jusqu’à 24 mois, dans certains cas sans intérêts – et les clients peuvent visualiser leurs achats échelonnés, leur solde et informations de paiements échelonnés directement sur leur application bancaire existante.

Cette solution sera très bien accueillie par les consommateurs australiens, un récent sondage Visa ayant révélé que 90 % des répondants se disaient très probablement prêts à utiliser une option de paiements échelonnés de la part de leur banque émettrice, et que 85 % des répondants estimaient que cette possibilité de paiements échelonnés améliorerait leur relation avec leur fournisseur de carte1.

« Il existe une demande considérable en Australie autour du financement BNPL via l’institution financière existante des clients, à laquelle ceux-ci font confiance », a déclaré Julian Potter, directeur pays du groupe Visa pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique Sud. « Nous sommes fiers de travailler avec notre partenaire de longue date, ANZ, autour du premier déploiement de la solution Visa Installments, qui a été conçue à partir de zéro – au niveau du réseau – pour être déployée en boutiques physiques et sur les canaux de commerce électronique, sans que les consommateurs et entreprises aient à modifier quoi que ce soit. Désormais, les cartes de crédits permettent également aux Australiens d’acheter maintenant et de payer plus tard. »

« Nous sommes toujours à l’affût de produits et services qui apportent une valeur réelle à nos clients, et la possibilité d’effectuer des paiements échelonnés constitue une fonctionnalité clé, dont beaucoup d’entre eux souhaitaient bénéficier », a déclaré Mike Shurlin, directeur des cartes et prêts personnels chez ANZ. « La solution Visa Installments coche toutes les cases, grâce à sa flexibilité, sécurité et facilité d’utilisation, nous permettant ainsi de proposer davantage d’options, et de créer de meilleures expériences pour nos clients titulaires d’une carte de crédit. »

« Nous avons déjà travaillé avec Visa par le passé, autour d’un certain nombre de solutions pour les clients, dont une large gamme de solutions de paiement mobile ainsi que de fidélité, et nous partageons le même objectif : offrir à nos clients des paiements simples, flexibles et sécurisés. Nous sommes impatients de travailler avec Visa pour proposer à nos clients cette nouvelle et formidable option de paiement », a ajouté M. Shurlin.

« Quest est heureuse de travailler en étroite collaboration avec Visa pour proposer des paiements échelonnés via notre famille de terminaux de paiement de confiance, qu’utilisent d’ores et déjà nombre des plus célèbres marques de détaillants en Australie. Grâce à la mise à disposition de cette option via nos solutions omnicanales de passerelle de paiement, les détaillants pourront proposer des options de paiements échelonnés à leurs clients, à la fois sur Internet et en boutiques physiques », a déclaré Luke Fuller, directeur de la division PME et paiements alternatifs chez Quest.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour plus de renseignements, consultez À propos de Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews.

À propos d’ANZ

ANZ figure parmi les quatre principales banques d’Australie, se démarque comme le plus grand groupe bancaire en Nouvelle-Zélande et dans la Pacifique, et compte parmi les 100 plus grandes banques au monde en termes de capitalisation de marché. L’histoire d’ANZ remonte à 1835, le Groupe opérant sur 32 marchés à travers le monde, et étant représenté en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, dans le Pacifique, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis. ANZ fournit une gamme de produits et services bancaires et financiers à plus de huit millions de clients détaillants, commerciaux et institutionnels, et emploie plus de 39 000 personnes à travers le monde. La stratégie d’ANZ est axée sur les objectifs suivants : améliorer le bien-être financier de ses clients ; intégrer les talents les plus à même d’écouter, d’apprendre et de s’adapter ; placer les meilleurs outils et renseignements entre leurs mains ; et se concentrer sur les quelques éléments qui ajoutent réellement de la valeur pour les clients, en les réussissant dès le départ.

À propos de Quest Payment Systems

Quest, dont le siège social se situe à Melbourne, est une société technologique australienne qui fournit une gamme diverse et innovante de solutions omnicanales de paiement destinées aux entreprises et institutions financières, au niveau local comme à l’étranger. Premier fournisseur de solutions de paiement multiservices du pays, qui fournit à l’Australie ses équipements de terminaux de paiement conçus et fabriqués exclusivement au niveau local, Quest délivre des solutions à la fois sur mesure et destinées au marché de masse, fort de plus de vingt années d’expertise en matière de développement. La gamme de solutions de Quest inclut des équipements de terminaux de paiement en caisse, sans opérateur ou encore mobiles, des logiciels, des cartes cadeau et solutions de paiement en ligne, des cartes intelligentes EMV, des solutions de paiement sans contact, de communication et de suivi des transactions, ainsi que des services sur mesure de conception matérielle et logicielle, de conseil aux professionnels, et de fabrication.

1 Le sondage sur les solutions de paiements échelonnés a été commandé par Visa, et mené en ligne auprès d’Australiens titulaires d’une carte de crédit, en septembre 2020, par UX Army.

