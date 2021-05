Visa : Le paiement sans contact est désormais possible dans le bus ! Monterey-Salinas Transit devient la 1ère régie de Californie à offrir aux passagers la possibilité du paiement sans contact avec Visa

Dans le cadre d'une initiative menée à l'échelle de l'état pour améliorer et simplifier l'expérience des transports, les passagers utilisant le paiement sans contact bénéficieront de meilleurs tarifs sur leurs tickets de bus

Aujourd'hui, en collaboration avec Visa, Caltrans, Cybersource, Littlepay, et SC Soft, Monterey-Salinas Transit (MST) est devenue la première régie de transports en Californie à proposer aux passagers des bus la possibilité du paiement sans contact. À l'heure où les villes débutent leur réouverture, les transports publics sont voués à jouer un rôle essentiel dans la reprise, et les paiements sans contact peuvent contribuer à une expérience sûre et facile pour les passagers et les opérateurs de transports souhaitant réduire les interactions et les contacts physiques. Les passagers de MST peuvent désormais tout simplement appliquer leur carte de crédit, carte de débit, carte prépayée ou appareil de paiement sans contact sur les lecteurs installés dans les bus MST pour bénéficier d'une expérience de transport facile et sûre, sans avoir à acheter ou à recharger une carte de transports distincte, ni à manipuler d'argent liquide au moment de monter à bord.

Les recherches de Visa démontrent que la possibilité du paiement sans contact dans les transports publics tels que le bus peut se révéler bénéfique pour la reprise économique, en générant une augmentation de 15 % des transactions pour les commerçants des quartiers environnants1. MST est la cinquième régie de transports aux États-Unis à accepter le paiement sans contact pour les tickets de bus, après Chicago, New York et Portland, dans l'Oregon. MST est également la première régie publique de transports du pays à permettre le paiement sans contact des tickets de bus, parmi les régies de transports situées en dehors des grandes zones urbaines – ce qui démontre que le paiement sans contact est adapté aux agences de toutes tailles désireuses d'améliorer l'expérience client.

« Visa comprend l'importance d'un élargissement de l'admissibilité et de l'accès aux options de paiement des tickets de bus, afin de répondre aux besoins d'un ensemble divers de passagers des transports en commun », a déclaré Brian Cole, vice-président principal et directeur produit Amérique du Nord chez Visa. « Cet effort aux côtés de MST et Caltrans illustre combien les paiements ouverts sans contact peuvent soutenir les politiques innovantes et équitables concernant les tickets de bus, bénéficiant ainsi aux passagers des transports en commun et aux opérateurs de régies de transports dans l'ensemble de l'état. »

Les passagers de MST utilisant le paiement sans contact bénéficieront d'un plafonnement du prix des tickets de bus, de sorte qu'ils ne paieront jamais plus de 10,00 USD par jour – à condition de payer avec la même carte ou le même portefeuille mobile au cours de la journée. L'option du paiement sans contact sur l'ensemble de la régie de bus MST constitue la première expérimentation de paiement sans contact de l'initiative California Integrated Travel Project (Cal-ITP), menée par Caltrans pour veiller à ce que les déplacements soient plus simples et plus rentables pour les 40 millions d'habitants de la Californie, servis par plus de 300 régies de transports, qui assurent chaque année environ 1,3 milliard2 de trajets pour les passagers.

« Nous avons pour vocation de servir tous nos passagers, ainsi que de proposer de nouvelles méthodes simples et pratiques », a déclaré Carl Sedoryk, président-directeur général de Monterey-Salinas Transit. « La possibilité du paiement sans contact pour les tickets de bus est synonyme de plus grande souplesse, et nous sommes heureux de collaborer avec Visa et Caltrans pour apporter ces avantages de commodité et de sécurité à notre communauté grâce au paiement sans contact. »

Donner vie à l'expérimentation de MST

Cybersource, une solution Visa, Littlepay, une plateforme de paiement axée sur les transports en commun, et SC Soft, un spécialiste de la collecte des tickets de transports et de la perception automatisée des droits de transport, ont joué un rôle essentiel pour donner vie à l'expérimentation de MST. La plateforme de Cybersource propulse le déploiement rapide sur le marché de solutions sans contact dans le domaine des transports en commun, en proposant une gamme complète d'outils de gestion des paiements et de la fraude, ainsi qu'un vaste réseau de partenaires et d'acquéreurs. Cybersource offre des solutions de traitement des transports en commun neutres vis à vis de marques, et permet une mise en place plus facile des paiements numériques pour les opérateurs, tout en contribuant à lutter contre la fraude. Littlepay assure le traitement des transactions liées aux transports en commun, notamment la capacité de plafonner le coût des tickets de bus et de garantir des prix attractifs pour les passagers fréquents. SC Soft est un intégrateur de systèmes spécialisé dans les solutions de billetterie et de perception automatisée des droits de transport pour les régies de transports du monde entier.

« Cybersource est impatiente de soutenir les partenaires de l'initiative Cal-ITP, afin d'améliorer l'accès aux transports en commun au sein des communautés de l'état », a déclaré Fernando Souza, vice-président de Cybersource. « Le sentiment d'urgence est palpable parmi les opérateurs de régies de transports concernant l'adoption de ces solutions, et nous avons pour vocation de fournir des solutions sans contact sécurisées et fluides dans un monde où les expériences sans contact sont vouées à perdurer. »

« La suppression des barrières aux transports en commun souligne toute la signification de l'initiative Cal-ITP, et le lancement de cette expérimentation de paiement sans contact constitue une étape majeure en direction d'un système de transports publics plus simple et plus équitable partout en Californie », a déclaré Toks Omishakin, directeur de Caltrans.

L'adoption du paiement sans contact ne cesse de se développer aux États-Unis, de plus en plus de clients réalisant qu'il leur suffit d'un geste sans contact simple et sécurisé pour payer ce dont ils ont besoin. Aux États-Unis, une transaction Visa physique sur 10 est aujourd'hui effectuée sans contact, soit une multiplication par plus de 2 depuis le début de la pandémie, ce qui démontre la préférence croissante des consommateurs pour des expériences de paiement rapides et sans contact.

