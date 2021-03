Visa : devient le premier réseau de paiement majeur à régler les transactions en USD Coin (USDC)

Avec l'acceptation directe des paiements en USD Coin, Visa forge de nouvelles connexions entre les devises numériques et les devises traditionnelles.

Visa (NYSE: V) a annoncé aujourd'hui une grande première dans le secteur en rapprochant le monde des monnaies numériques et celui des monnaies fiduciaires traditionnelles : l'utilisation de l’USD Coin (USDC), un stablecoin appuyé par le dollar américain, pour régler une transaction avec Visa sur Ethereum, l'une des chaînes de blocs open source les plus utilisées.1 Visa pilote cette capacité avec Crypto.com, un partenaire de Visa et l'une des plus grandes plateformes crypto au monde, et compte offrir la capacité de paiement USDC à d'autres partenaires plus tard cette année.

Visa Becomes First Major Payments Network to Settle Transactions in USD Coin (USDC) (Graphic: Business Wire)

Le soutien en faveur des monnaies numériques en tant que nouveau type de devise de paiement marque une étape importante dans la stratégie du réseau de réseaux de Visa, qui vise à améliorer toutes les formes de déplacements de fonds, sur le réseau Visa ou au-delà. En exploitant sa présence mondiale, son approche de partenariat et sa marque de confiance, Visa a pour objectif d'ajouter une valeur différenciée à l'écosystème et à rendre les crypto-monnaies plus sûres, plus utiles et plus applicables aux paiements.

Visa a passé l'année dernière à établir une voie pour les paiements en devises numériques au sein de l'infrastructure de trésorerie existante de Visa, une plateforme qui déplace des milliards de dollars chaque jour à travers des milliers d'institutions dans plus de 200 marchés et 160 devises. En collaboration avec Anchorage, la première banque d'actifs numériques à charte fédérale et un partenaire exclusif de Visa pour les paiements en devises numériques, Visa a lancé un projet pilote qui permet à Crypto.com d'envoyer des USDC à Visa pour régler une partie de ses obligations dans le cadre du programme de carte Visa Crypto.com.

Le processus de paiement standard de Visa exige que les partenaires effectuent le paiement dans une monnaie fiduciaire traditionnelle, ce qui peut ajouter des coûts et de la complexité pour les entreprises construites avec des monnaies numériques. La possibilité de payer en USDC peut, au final, aider Crypto.com et d'autres entreprises natives de crypto-monnaies à évaluer des business models fondamentalement nouveaux sans avoir recours à une monnaie fiduciaire traditionnelle dans leurs flux de trésorerie et de paiement. Les mises à niveau de la trésorerie de Visa et l'intégration avec Anchorage renforcent également la capacité de Visa à soutenir directement les nouvelles monnaies numériques de banque centrale (MNBC) à mesure qu'elles apparaîtront à l'avenir.

« Les fintechs natives de la crypto-monnaie veulent des partenaires qui comprennent leur entreprise et les complexités des facteurs de forme des monnaies numériques », a déclaré Jack Forestell, vice-président exécutif et directeur produit chez Visa. « L'annonce faite aujourd'hui marque une étape clé dans notre capacité à répondre aux besoins des fintechs qui gèrent leur entreprise en stablecoin ou en crypto-monnaie, et c'est vraiment une extension de ce que nous faisons tous les jours, en facilitant les paiements de manière sécuritaire dans toutes les différentes devises à travers le monde. »

Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com, a déclaré : « Nous avons constaté une croissance record de notre activité et de l'écosystème crypto au sens large au cours de l'année passée. Pour continuer à accélérer la transition du monde vers les crypto-monnaies, nous avons besoin de partenaires qui comprennent l'opportunité et les outils qui nous aideront à atteindre le marché plus rapidement et plus efficacement. Partenaires de Visa depuis plusieurs années, nous sommes ravis d'approfondir cette relation grâce à notre accord mondial et d'ouvrir la voie à une première mondiale passionnante dans les paiements en stablecoin. »

« La plateforme d'Anchorage a été spécialement conçue pour permettre à des institutions telles que Visa de développer de nouveaux produits en crypto-monnaie. Nous avons été aux côtés de Visa à chaque étape depuis 2019 et nous sommes extrêmement heureux de voir ces premiers rails de paiement en stablecoin prendre vie grâce aux API d'Anchorage », a déclaré Diogo Mónica, cofondateur et président d'Anchorage.

David Puth, PDG de Centre, qui supervise la concession de licence d'USDC, a ajouté : « Visa est à la tête du marché grâce à son approche innovante des paiements sous de nombreuses formes. Nous sommes très impressionnés par leurs efforts. La présence d'USDC sur le réseau Visa est une nouvelle étape remarquable dans notre mission qui est de connecter le monde à l'aide de stablecoins fondés sur les normes de Centre, à commencer par USDC. »

1 Le terme « paiement » désigne l'échange quotidien de fonds entre les partenaires émetteurs et acquéreurs de Visa sur VisaNet afin d'échanger la valeur des transactions compensées et réglées - il ne désigne pas le mouvement de fonds entre comptes individuels de consommateurs.

