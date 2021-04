Visa : et Airbnb s'associent pour permettre aux Hôtes d'être payés plus rapidement grâce à Visa Direct

Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements électroniques, et Airbnb (NASDAQ : ABNB), plateforme en ligne de premier plan spécialisée dans l'hébergement et les expériences, ont annoncé aujourd'hui que les hôtes Airbnb sur certains marchés pourraient accéder plus rapidement à leurs bénéfices. Airbnb recourant à Visa Direct[1], plateforme de paiements push en temps réel [2] de Visa, les hôtes auront la possibilité de transférer de l'argent depuis Airbnb vers un compte bancaire associé, au moyen d'une carte de débit éligible Visa.

« Le fait de permettre aux personnes d'accéder à l'argent qu'elles ont gagné, lorsqu'elles le gagnent, constitue un puissant moteur de soutien aux communautés ainsi qu'à la reprise de l'économie mondiale », a déclaré Ruben Salazar, vice-président principal et directeur mondial de Visa Direct. « Les capacités de Visa Direct sur la plateforme Airbnb contribuent à améliorer le flux de trésorerie pour les hôtes, leur permettant ainsi de se concentrer sur l'accueil des voyageurs impatients d'explorer à nouveau le monde. »

En dépit d'une année difficile, le futur s'annonce aujourd'hui plus clément, les individus prévoyant des escapades sûres pour les mois et années à venir. En effet, plus de 60 % des consommateurs aux États-Unis affirment être prêts à de nouveau voyager[3]. L'expérience de paiement optimisée grâce à Visa Direct peut contribuer à un meilleur contrôle des hôtes sur leurs finances, afin qu'ils continuent d'offrir à leurs voyageurs des expériences uniques et mémorables.

« Airbnb comptant parmi les premières plateformes à mettre en place Visa Direct, cette nouvelle fonctionnalité permettra à la communauté de nos hôtes d'accéder plus rapidement à leurs bénéfices », a déclaré Sam Shrauger, vice-président des paiements chez Airbnb. « Nous sommes constamment à l'écoute de nos hôtes, nous recherchons les moyens de mieux répondre à leurs besoins, et Visa Direct peut jouer un rôle majeur dans l'exécution de paiements plus rapides pour nos hôtes », a poursuivi Shrauger.

Cette collaboration est la dernière d'une série d'initiatives de Visa destinées à permettre à ses institutions financières clientes de conférer aux acheteurs et vendeurs les outils et ressources dont ils ont besoin pour bâtir des opérations d'entreprise plus solides, ainsi que pour transférer de l'argent à travers le monde, à l'heure où les paiements en temps réel n'ont jamais été aussi importants. La nouvelle solution destinée aux hôtes Airbnb devrait être disponible au cours de l'année prochaine. Rendez-vous sur Visa Direct pour en savoir plus sur la manière dont Visa peut contribuer à dévoiler de nouveaux moyens de transférer de l'argent.

