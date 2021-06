Visa : s'apprête à acquérir la plateforme de banque ouverte européenne Tink

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif concernant l’acquisition de Tink, une plateforme de banque ouverte européenne qui permet aux institutions financières, sociétés de technologies financières et commerçants de concevoir des outils de gestion financière, des produits et des services personnalisés pour les consommateurs et entreprises européennes à partir de leurs données financières. Visa versera une contrepartie financière totale de 1,8 milliard d’euros, comprenant du numéraire et des incitations à la fidélisation, afin d’acquérir Tink.

Via une API unique, Tink permet à ses clients d’accéder à des données financières agrégées, d’utiliser des services financiers intelligents tels que les renseignements sur les risques et la vérification des comptes, ainsi que de concevoir des outils personnels de gestion financière. Tink est intégrée à plus de 3 400 banques et institutions financières, et concerne plusieurs millions de clients bancaires en Europe. Tink conservera sa marque et son équipe de direction actuelle, et son siège social demeurera basé à Stockholm, en Suède.

La combinaison entre l’infrastructure éprouvée et l’investissement durable de Visa dans la résilience, la cybersécurité et la prévention des fraudes, et les API, technologies et relations clients de Tink devrait contribuer à accélérer l’adoption de la banque ouverte en Europe, en garantissant une plateforme sécurisée et fiable en faveur de l’innovation. Les consommateurs peuvent ainsi mieux contrôler leurs expériences financières, notamment la gestion de leur argent, de leurs données financières et de leurs objectifs financiers. Dans le même temps, les petites et grandes entreprises bénéficieront d’un ensemble plus vaste et plus personnalisé d’outils afin d’exercer leurs activités de manière numérique et sécurisée, qu’il s’agisse de rapprocher des relevés de banque et de comptes, ou de favoriser le financement alternatif.

« Visa s’engage à faire tout son possible pour encourager l’innovation et responsabiliser les consommateurs, afin de soutenir les objectifs de banque ouverte en Europe », a déclaré Al Kelly, PDG de Visa. « En réunissant le réseau des réseaux de Visa et les capacités de banque ouverte de Tink, nous délivrerons une valeur accrue aux entreprises et consommateurs européens, grâce à des outils destinés à rendre leur vie financière plus simple, plus fiable et plus sécurisée. »

« Ces dix dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour faire de Tink une plateforme de banque ouverte de premier plan en Europe, et nous sommes extrêmement fiers de ce qu’a créé ensemble toute l’équipe de Tink. Bien que nous ayons conçu quelque chose d’incroyable, nous n’avons qu’effleuré la surface. En rejoignant Visa, nous serons en mesure de nous développer plus rapidement et d’étendre notre portée plus que jamais auparavant. Visa est le partenaire idéal pour la prochaine phase de l’aventure de Tink, et nous nous réjouissons des retombées pour nos employés, pour nos clients ainsi que pour l’avenir des services financiers », a déclaré Daniel Kjellén, PDG et cofondateur de Tink.

Charlotte Hogg, PDG de Visa Europe, a ajouté : « Cette acquisition prouve notre engagement concernant l’Europe. Chez Tink, nous avons trouvé un solide partenaire aux côtés duquel nous pouvons accélérer l’innovation dans le domaine de la banque ouverte au profit de nos clients communs ainsi que des citoyens du Royaume-Uni et de l’UE, tout en investissant dans des emplois technologiques hautement qualifiés sur le continent. »

La législation de l’Union européenne – la Directive sur les services de paiement révisée (DSP2) – impose aux banques de permettre un accès à des fournisseurs tiers agréés, pour le compte et avec le consentement de leurs clients. Ainsi, les innovateurs de tout type, qu’il s’agisse des institutions financières, des sociétés de technologies financières, des développeurs, des acteurs de plateformes et des commerçants, tirent de plus en plus parti des solutions de banque ouverte pour offrir à leurs clients davantage de choix dans la manière dont ils partagent leurs données financières, et quant au lieu à partir duquel ils les partagent. Tink fait partie des plus de 440 fournisseurs tiers européens qui fournissent des services de banque ouverte.

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Visa financera à partir de liquidités disponibles, et cette transaction n’aura aucune incidence sur le programme de rachat d’actions précédemment annoncé par Visa ni sur sa politique de dividende.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

À propos de Tink

Tink est une plateforme de banque ouverte de premier plan en Europe, qui permet aux banques, sociétés de technologies financières et startups de développer des services financiers alimentés par les données. Via une seule API, Tink permet à ses clients d’accéder à des données financières agrégées, d’initier des paiements, d’enrichir des transactions, de vérifier le propriétaire d’un compte, et de concevoir des outils de gestion financière personnels. Tink connecte plus de 3 400 banques, qui concernent plus de 250 millions de clients bancaires en Europe. Créée en 2012 à Stockholm, Tink compte 400 employés qui desservent plus de 300 banques et sociétés de technologies financières sur 18 marchés européens, depuis des bureaux répartis dans 13 pays. Nous alimentons le nouveau monde de la finance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur tink.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par l’usage du futur, ainsi que par des expressions, telles que « s’attendre à » et autres expressions similaires. Parmi les exemples de déclarations prévisionnelles, il convient de citer, sans que cette liste soit limitative, les déclarations que nous faisons concernant le calendrier et la probabilité de la clôture, le succès futur de Tink, l’impact de l’acquisition sur la croissance de Visa, ainsi que les autres avantages attendus pour Visa, les développeurs, les institutions financières et les consommateurs.

Par nature, les déclarations prévisionnelles : (i) n’ont de valeur qu’à la date où elles sont formulées, (ii) ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties de performance future et (iii) sont assujetties à des risques, incertitudes, hypothèses et changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir ou à quantifier. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer de façon significative et défavorable par rapport aux déclarations prévisionnelles de Visa, et ce en raison de divers facteurs, notamment : le calendrier et le résultat du processus d’approbation réglementaire, les changements au sein du paysage réglementaire et concurrentiel, les incidents de cybersécurité, la vitesse et le succès de l’intégration, ainsi que divers autres facteurs, y compris ceux mentionnés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2020 et dans nos autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le lecteur est donc prié de ne pas se fier outre mesure aux dites déclarations prévisionnelles. Sauf dans les cas où la loi l’exigerait, Visa Inc. ne prévoit nullement de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prévisionnelles quelles qu’elles soient, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour d’autres raisons.

