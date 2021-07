Visa : réalise l'acquisition de Currencycloud pour 700 M£

Visa a signé un accord définitif pour acquérir Currencycloud, une plateforme mondiale qui permet aux banques et aux fintechs de fournir des solutions de change pour les paiements transfrontaliers.



L'acquisition s'appuie sur un partenariat stratégique existant entre les deux sociétés et valorise Currencycloud à 700 millions de livres sterling.



La plateforme basée sur le cloud de Currencycloud offre un large éventail d'API permettant aux banques et aux prestataires de services financiers d'offrir des services de change, notamment des notifications en temps réel sur les transactions de change, des portefeuilles multidevises et la gestion de comptes virtuels.



La plateforme Currencycloud soutient près de 500 clients bancaires et technologiques, présents dans plus de 180 pays.



