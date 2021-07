Visa : s'apprête à acquérir Currencycloud

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Currencycloud, plateforme mondiale qui permet aux banques et aux fintechs de fournir des solutions de change innovantes pour les paiements transfrontaliers. Cette acquisition s'appuie sur un partenariat stratégique existant entre les deux sociétés, et évalue Currencycloud à 700 millions GBP, comprenant liquidités et incitations de fidélisation. La contrepartie financière sera réduite des actions en circulation de Currencycloud déjà possédées par Visa.

Basée dans le cloud, la plateforme de Currencycloud offre un large ensemble d'API permettant aux banques et aux fournisseurs de services financiers de proposer des services de change, notamment des notifications en temps réel concernant les transactions de change, des portefeuilles à devises multiples, ainsi qu'une gestion virtuelle des comptes. La plateforme Currencycloud soutient près de 500 clients bancaires et technologiques, et opère dans plus de 180 pays.

Currencycloud renforcera les capacités de change existantes de Visa, en les étendant pour mieux servir les institutions financières, les fintechs et les partenaires, tout en permettant de nouveaux cas d'utilisation et flux de paiement. Currencycloud accélérera le délai d'arrivée sur le marché, et améliorera la transparence des paiements pour les clients à la recherche de services de paiement internationaux flexibles et avant tout numériques, qui apporteront une meilleure visibilité et un meilleur contrôle aux consommateurs et entreprises du monde entier.

Les paiements transfrontaliers enregistrent une croissance importante, liée à une plus forte demande de la part d'entreprises de toutes tailles souhaitant prendre part au commerce international. Une récente étude a révélé que 43 % des petites entreprises avaient participé au commerce international en 2020.1 L'ajout des capacités de Currencycloud au réseau de Visa élargira l'accès à des produits de paiement internationaux répondant aux besoins transfrontaliers des entreprises.

« L'acquisition de Currencycloud constitue un nouvel exemple d'exécution par Visa de notre stratégie de réseau composé de réseaux, visant à faciliter le mouvement de fonds à travers le monde », a déclaré Colleen Ostrowski, trésorière mondiale de Visa. « Les consommateurs et les entreprises attendent de plus en plus de transparence, de rapidité et de simplicité lorsqu'ils effectuent ou reçoivent des paiements internationaux. Grâce à l'acquisition de Currencycloud, nous pouvons aider nos clients et partenaires à réduire les points faibles des paiements transfrontaliers, ainsi qu'à créer de formidables expériences utilisateurs pour leurs clients. »

« Chez Currencycloud, nous nous sommes toujours efforcés de promouvoir un avenir meilleur pour tous, des plus petites startups aux multinationales planétaires. L'exercice consistant à repenser la manière dont les fonds circulent à travers l'économie mondiale devient encore plus excitant à l'heure où nous rejoignons Visa », a déclaré Mike Laven, président-directeur général de Currencycloud. « La combinaison de l'expertise de Currencycloud dans le domaine des fintechs avec le réseau de Visa nous permettra d'offrir une plus grande valeur client aux entreprises qui font circuler des fonds au travers des frontières. »

Currencycloud poursuivra ses opérations à partir de son siège situé à Londres, et conservera son équipe de direction actuelle. La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

À propos de Currencycloud

Les banques, les fintechs et les entreprises du monde entier peuvent accomplir des avancées plus importantes, plus performantes et plus audacieuses grâce à Currencycloud. Currencycloud confère aux entreprises la capacité de faire circuler des fonds à travers les frontières, et d'effectuer des transactions à l'international, dans de multiples devises, de manière rapide. Experte dans son domaine, Currencycloud dispose de technologies qui facilitent pour les clients la possibilité d'adopter des portefeuilles numériques, et d'intégrer la finance au cœur de leurs activités – quel que soit leur secteur.

Depuis 2012, Currencycloud a traité plus de 100 milliards USD de transactions vers plus de 180 pays, travaillant aux côtés de banques, d'institutions financières et de fintechs du monde entier, parmi lesquelles Starling Bank, Revolut, Penta et Lunar. Basée à Londres, et possédant des bureaux à New York, Amsterdam, Cardiff et Singapour, Currencycloud travaille avec des partenaires parmi lesquels Visa, Dwolla, GPS et Mambu, pour offrir des solutions d'infrastructures transfrontalières simples et claires pour les clients. Ces solutions sont réglementées au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et dans l'UE.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par l’usage du futur, ainsi que par des expressions, telles que « s’attendre à » et autres expressions similaires. Parmi les exemples de déclarations prévisionnelles, il convient de citer, sans que cette liste soit limitative, les déclarations que nous faisons concernant le calendrier et la probabilité de la clôture, le succès futur de Currencycloud, l’impact de l’acquisition sur la croissance de Visa, ainsi que les autres avantages attendus pour Visa, les institutions financières et les consommateurs.

Par nature, les déclarations prévisionnelles : (i) n’ont de valeur qu’à la date où elles sont formulées, (ii) ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties de performance future et (iii) sont assujetties à des risques, incertitudes, hypothèses et changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir ou à quantifier. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer de façon significative et défavorable par rapport aux déclarations prévisionnelles de Visa, et ce en raison de divers facteurs, notamment : le calendrier et le résultat du processus d’approbation réglementaire, les changements au sein du paysage réglementaire et concurrentiel, les incidents de cybersécurité, la vitesse et le succès de l’intégration, ainsi que divers autres facteurs, y compris ceux mentionnés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2020 et dans nos autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le lecteur est donc prié de ne pas se fier outre mesure aux dites déclarations prévisionnelles. Sauf dans les cas où la loi l’exigerait, Visa Inc. ne prévoit nullement de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prévisionnelles quelles qu’elles soient, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour d’autres raisons.

