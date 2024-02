En engageant des analystes pour examiner les données des clients et en organisant des réunions fréquentes avec les dirigeants, le régulateur financier indien renforce la surveillance des entreprises fintech, ce qui marque la fin d'années de réglementation légère d'un secteur d'activité clé.

Ces mesures de la Reserve Bank of India (RBI) interviennent après que des inspections régulières au cours de l'année écoulée ont révélé qu'un certain nombre d'entreprises fintech ont fait preuve de laxisme, par exemple en matière de diligence raisonnable à l'égard des clients, ont déclaré cinq sources au fait de la question.

Les entreprises fintech et leurs investisseurs ont eu un avant-goût de cette approche plus stricte le mois dernier lorsque la banque centrale a ordonné au géant du secteur Paytm de liquider son unité bancaire en raison de ce qu'elle a qualifié de non-respect persistant des réglementations.

Cette directive, qui a semé le trouble dans le secteur, a été suivie d'une autre ordonnance adressée ce mois-ci à Visa, lui demandant d'arrêter les paiements par carte d'entreprise à entreprise par l'intermédiaire d'entreprises fintech tierces.

Les mesures prises par la RBI interviennent alors que les régulateurs financiers d'autres grands marchés, notamment en Chine, sévissent contre les violations des règles et élaborent de nouvelles réglementations pour le secteur de la fintech après avoir adopté une approche de laissez-faire pendant longtemps.

À l'échelle mondiale, les entreprises fintech fournissent une gamme de services - des paiements aux petits crédits et aux dépôts - et à mesure que leur influence économique s'accroît, les régulateurs examinent de plus près leurs liens avec le système financier au sens large.

Comme en Inde, les processus de diligence raisonnable des clients et de traitement des données des entreprises fintech ont également suscité l'inquiétude des banques centrales et des régulateurs du monde entier, qui tentent de réduire les risques de monopole, de confidentialité des données, de blanchiment d'argent et de débordement.

"La RBI est très claire : que vous soyez "fin(ancial), tech ou fintech", les règles de base régissant l'identification des clients et une empreinte claire des flux de fonds doivent être respectées", a déclaré l'une des sources familières avec la réflexion de la banque centrale.

Toutes les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Un porte-parole de la RBI n'a pas répondu à un courriel demandant des détails sur ses interactions avec les entreprises fintech.

DILIGENCE RAISONNABLE À L'ÉGARD DES CLIENTS

En particulier, la banque centrale est mal à l'aise avec le processus d'identification numérique des clients utilisé par les entreprises fintech, qui repose sur une preuve d'identité gouvernementale, appelée Aadhaar, et un numéro de téléphone mobile lié pour vérifier l'identité d'une personne.

Cette méthode est largement utilisée par les entreprises fintech comme un moyen plus rapide et moins coûteux de faire preuve de diligence raisonnable, mais elle est également sujette à la manipulation, ce qui soulève des préoccupations en matière de fraude ou de blanchiment d'argent, a déclaré la deuxième source.

Bien que la RBI n'ait pas interdit l'utilisation de cette méthode de vérification, elle a demandé que les comptes vérifiés numériquement soient étiquetés comme "à haut risque" jusqu'à ce que l'identification physique ou par appel vidéo soit terminée, conformément aux règlements de la banque centrale sur la diligence raisonnable à l'égard des clients.

Dans le cadre de cette surveillance renforcée, les fonctionnaires de la RBI ont prélevé des échantillons aléatoires de la base d'utilisateurs d'une entreprise fintech lors d'inspections fréquentes sur place pour vérifier l'authenticité, ont déclaré les fondateurs de deux entreprises fintech.

La fréquence de ces réunions est passée d'une fois par trimestre l'année dernière à une fois par mois aujourd'hui, a déclaré l'un des fondateurs.

Séparément, la RBI investit également dans une meilleure technologie pour détecter les violations de la réglementation et engage des analystes pour étudier les millions de données personnelles des clients détenues par les entreprises fintech, a déclaré la deuxième source.

Le ministère indien des finances organisera la semaine prochaine des réunions avec les startups fintech locales, dont certaines sont soutenues par des investisseurs mondiaux de premier plan, afin de les inciter à se conformer aux réglementations et d'entendre leurs préoccupations, a rapporté Reuters mardi.

Le renforcement de la surveillance réglementaire et l'évolution des réglementations entraîneront une hausse des coûts de mise en conformité et des exigences en matière de capital, ce qui pourrait déclencher un cycle de consolidation dans le secteur, a déclaré Ashish Fafadia, partenaire chez Blume Ventures.

La surveillance, cependant, "obligera les gens à se conformer et à faire preuve d'une plus grande diligence et à soutenir les entreprises qui se sont conformées, plutôt que de les en détourner", a déclaré M. Fafadia, dont l'entreprise a investi dans 20 entreprises indiennes de fintech. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Shri Navaratnam)